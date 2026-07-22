Lietuvos dienaAktualijos

Prie Lietuvos inicijuoto teismo proceso prieš Baltarusiją kaip trečioji šalis prisijungė Rusija

2026 m. liepos 22 d. 14:44
Marius Jakštas, ELTA
Pirmadienį Rusija oficialiai prisijungė „kaip trečioji šalis prie 2025 m. Lietuvos inicijuoto teismo proceso prieš Baltarusiją pagal Protokolą dėl migrantų įvežimo, papildantį Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą“, pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerijos spaudos tarnyba, kurią cituoja „Pozirk“.
Daugiau nuotraukų (1)
Atitinkama deklaracija, „Pozirk“ teigimu, buvo pateikta Tarptautiniam Teisingumo Teismui (TTT) ir paskelbta jo interneto svetainėje.
Maskva skundžiasi „bandymais iškreipti tarptautinių sutarčių turinį siekiant vesti „teisinį karą“ prieš geopolitinius priešininkus“, esą kenkiančius „tarptautinės teisės pagrindams“ ir vedančius „prie tarptautinių teisminių institucijų politizavimo“.

Kritikuoja informacijos pateikimą dėl Rusijos grėsmės: eiliniam žmogui sunku susiorientuoti

Rusijos užsienio reikalų ministerijos teigimu, dalyvavimą procese esą lėmė „sąžiningas ketinimas išlaikyti stabilų ir teisingą atitinkamų tarptautinių sutarčių aiškinimą, išvengti nepagrįstai plačios interpretacijos, kuri pakenktų jų veiksmingumui, ir taip sustiprinti jų teisinį režimą“.
ELTA primena, kad Užsienio reikalų ministerija (URM) gegužės 18 d. pranešė, jog Lietuva padavė Baltarusiją į Tarptautinį Teisingumo Teismą dėl Minsko režimo sukeltos migrantų krizės pasienyje.
Susiję straipsniai
„Užimta pralaimėtojo pozicija“: sakinys apie Taivaną iš Vyriausybės programos dingo ne veltui

„Užimta pralaimėtojo pozicija“: sakinys apie Taivaną iš Vyriausybės programos dingo ne veltui (7)

Lietuvoje veiklą pradeda analitinis centras „Arch Frontline“, kuriam vadovaus V. Bruveris

Lietuvoje veiklą pradeda analitinis centras „Arch Frontline“, kuriam vadovaus V. Bruveris

M. Katelynas sureagavo į Latvijos prašymą: prioritetas – Lietuvos siena

M. Katelynas sureagavo į Latvijos prašymą: prioritetas – Lietuvos siena

„Vyriausybė šiandien, gegužės 19 d., Tarptautiniame Teisingumo Teisme iškėlė bylą prieš Baltarusiją, siekdama Baltarusijos režimo atsakomybės už didelio masto migrantų įvežimo į Lietuvą organizavimą. Byla susijusi su valstybių įsipareigojimų – pagal Jungtinių Tautų Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru – pažeidimais“, – teigiama URM atsiųstame pranešime.
Lietuva nuo 2021 m. susiduria su augančiu migrantų srautu iš Baltarusijos, teigė URM. Pasak ministerijos, Lietuvos institucijų surinkti įrodymai patvirtina, kad Baltarusijos režimas tiesiogiai įsitraukė organizuodamas migrantų srautus į Lietuvą.
Baltarusijos pasienio tarnybos, pasak URM, nepaisė pakartotinių prašymų bendradarbiauti ir atsisakė dirbti su Lietuvos institucijomis.
Oficialiais duomenimis, iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios 2021 m. Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau nei 23 tūkst. atėjūnų.
 
BaltarusijaRusijaUžsienio reikalų ministerija (URM)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.