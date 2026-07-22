Prie Lietuvos inicijuoto teismo proceso prieš Baltarusiją kaip trečioji šalis prisijungė Rusija

Atitinkama deklaracija, „Pozirk“ teigimu, buvo pateikta Tarptautiniam Teisingumo Teismui (TTT) ir paskelbta jo interneto svetainėje.
Maskva skundžiasi „bandymais iškreipti tarptautinių sutarčių turinį siekiant vesti „teisinį karą“ prieš geopolitinius priešininkus“, esą kenkiančius „tarptautinės teisės pagrindams“ ir vedančius „prie tarptautinių teisminių institucijų politizavimo“.
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Rusijos užsienio reikalų ministerijos teigimu, dalyvavimą procese esą lėmė „sąžiningas ketinimas išlaikyti stabilų ir teisingą atitinkamų tarptautinių sutarčių aiškinimą, išvengti nepagrįstai plačios interpretacijos, kuri pakenktų jų veiksmingumui, ir taip sustiprinti jų teisinį režimą“.
ELTA primena, kad Užsienio reikalų ministerija (URM) gegužės 18 d. pranešė, jog Lietuva padavė Baltarusiją į Tarptautinį Teisingumo Teismą dėl Minsko režimo sukeltos migrantų krizės pasienyje.
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„Vyriausybė šiandien, gegužės 19 d., Tarptautiniame Teisingumo Teisme iškėlė bylą prieš Baltarusiją, siekdama Baltarusijos režimo atsakomybės už didelio masto migrantų įvežimo į Lietuvą organizavimą. Byla susijusi su valstybių įsipareigojimų – pagal Jungtinių Tautų Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru – pažeidimais“, – teigiama URM atsiųstame pranešime.
Lietuva nuo 2021 m. susiduria su augančiu migrantų srautu iš Baltarusijos, teigė URM. Pasak ministerijos, Lietuvos institucijų surinkti įrodymai patvirtina, kad Baltarusijos režimas tiesiogiai įsitraukė organizuodamas migrantų srautus į Lietuvą.
Baltarusijos pasienio tarnybos, pasak URM, nepaisė pakartotinių prašymų bendradarbiauti ir atsisakė dirbti su Lietuvos institucijomis.
Oficialiais duomenimis, iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios 2021 m. Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau nei 23 tūkst. atėjūnų.