VSAT: neteisėtų migrantų Lietuvos pasienyje nefiksuota antrą parą

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba antradienį į savo šalį neįleido 67 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį tokių asmenų nefiksavę.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 957.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
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