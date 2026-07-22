VTEK: trys Telšių rajono tarybos nariai pažeidė interesų derinimo įstatymą

VTEK vertino politikų veiksmus Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijoje, kai buvo svarstomi klausimai, susiję su savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos parengta 2019–2023 metų kadencijos tarybos narių išmokų naudojimo audito ataskaita.
Komisija nustatė, kad audito ataskaita buvo tiesiogiai susijusi A. Bacevičiaus, M. Servos ir R. Adomaičio privačiais interesais. Joje buvo vertintos šių tarybos narių išlaidos.
Remiantis šia ataskaita, savivaldybė buvo informavusi tarybos narius apie su jų išlaidomis susijusias aplinkybes ir siūliusi grąžinti netinkamai panaudotas lėšas. Be to, audito ataskaitos duomenys vėliau buvo naudojami prokuratūros atliekamuose procesuose ir civilinėse bylose.
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VTEK pabrėžė, kad dėl šių aplinkybių politikai privalėjo nusišalinti ir nedalyvauti nei diskusijose priimant sprendimus, tačiau to nepadarė.
Nustatyta, kad 2025 metų birželio 25 dieną Antikorupcijos komisijos posėdyje visi trys tarybos nariai dalyvavo svarstant klausimą, ar pradėti tyrimą dėl ataskaitos pagrįstumo, o 2025 m. rugpjūčio 26 d. – sprendžiant dėl kreipimosi į savivaldybės tarybą sudaryti komisiją Kontrolės ir audito tarnybos veiksmams vertinti.
VTEK taip pat konstatavo, kad būdamas Antikorupcijos komisijos pirmininku A. Bacevičius, ne tik dalyvavo svarstant savo paties raštą dėl audito ataskaitos, bet ir balsavo dėl tyrimo pradėjimo bei pasirašė posėdžio protokolą ir pavedimą komisijos narei atlikti šį tyrimą.
„A. Bacevičius, M. Serva ir R. Adomaitis, nenusišalindami nuo su jų privačiais interesais susijusių klausimų rengimo, svarstymo ir sprendimų priėmimo, veikė interesų konflikto situacijoje“, – pabrėžė VTEK.
Dėl to komisija pripažino, kad politikai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas, įpareigojančias vengti interesų konflikto, nusišalinti ir nešališkai atlikti tarnybines pareigas.