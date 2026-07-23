Dar vienas siaubingo smurto atvejis: Druskininkuose sutalžytas jaunuolis, išplito ir vaizdo įrašas

Iš socialiniame tinkle „Telegram“ pasirodžiusios informacijos galima suprasti, kad į Druskininkus iš kito miesto atvyko kelių jaunuolių kompanija, čia vyko vakarėlis.
Liudininkai neva pasakoja, kad vienas marijampolietis visą vakarą „elgėsi neadekvačiai“, merginas vadino necenzūriniais žodžiais, buvo nemandangus, todėl pradėjo bręsti konfliktas, vaikinui buvo pasiūlyta išeiti.
Galiausiai vienas iš atvykusiųjų buvo žiauriai sumuštas. Vaizdo įraše matyti, kad jaunuolio veidas pasruvęs krauju, jis nesipriešina ir nereaguoja, o vienas vaikinas laiko jo galvą.
Ekspertės analizavo, kodėl vaikai pradeda smurtauti: mes per mažai įvertinam jų aplinkas
„Deb***i jūs? Kvieskit greitukę, čia p***a jam bus“, „Davai servetėlių atneškit, šaika, maldauju“, „Kvieskit greitąją!“ – šaukė išsigandę vaikinai.
Teigiama ir tai, neva vienas iš smurtautojų paėmė vaikino galvą ir maždaug minutę mušė jį alkūnėmis, grupelė jaunuolių auką smaugė, spjaudė.
Susiję straipsniai
Tiesa, pasirodė žinių, kad vienas iš smurtavusiųjų yra MMA kovotojas.
„Nedaug smūgių trūko, kad vaikinas paliktų šį pasaulį“, – rašoma prie vaizdo įrašo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas
Portalas Lrytas dėl šios situacijos kreipėsi į Alytaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Jo atstovė Eglė Kačinskienė nurodė, kad liepos 18 d., šeštadienį, apie 2 val. 40 min. Druskininkų policijos pareigūnai gavo ligoninės medikų pranešimą, kad į juos kreipėsi vyras (gim. 2008 m.) su įvairaus pobūdžio veido sumušimais.
„Nukentėjusysis tądien aplinkybių paaiškinti negalėjo ir tolimesnei apžiūrai buvo nukreiptas į Kauno klinikas.
Druskininkų PK pareigūnai dėl šio įvykio liepos 18 d. pradėjo aplinkybių patikslinimą, o liepos 22 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 138 str. dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo, kol nėra gauta oficiali medikų išvada dėl patirtų sužalojimų.
Šiuo metu Druskininkų policijos pareigūnai ir toliau vykdo būtinuosius procesinius veiksmus, analizuoja turimą ir pateiktą informaciją, siekiant išsiaiškinti įvykio aplinkybes. Įtarimai niekam nėra pareikšti. Ikiteisminį tyrimą organizuoja Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorai“, – informavo E. Kačinskienė.
SmurtasDruskininkaijaunimas
Rodyti daugiau žymių