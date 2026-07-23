Ekspremjerų G. Palucko ir I. Ruginienės patarėjui pareikšti įtarimai „čekiukų“ byloje

„Vakar man buvo pareikšti įtarimai vadinamojoje savivaldybių tarybų narių išlaidų byloje. Nenoriu, kad apie tai sužinotumėte iš antraščių ar kitų žmonių komentarų, todėl apie tai kalbu pats. Įtarimai susiję su 2019–2023 m. laikotarpiu, per kurį man buvo kompensuoti 1 872 eurai tarybos nario veiklai“, – paskelbė P. Saulevičius.
Jis tvirtino suprantąs, kad ši naujiena sukels daug klausimų, bet patikino, jog ketina aktyviai bendradarbiauti su teisėsauga.
„Esu įsitikinęs, kad tyrimo metu turėsiu galimybę išsamiai paaiškinti visas aplinkybes. Įtarimai nėra nuosprendis. Jie gali būti panaikinti, o jeigu ne – galutinį sprendimą priims teismas“, – akcentavo dviejų „socdemų“ ekspremjerų buvęs patarėjas.
J. Oleko ir L. Kasčiūno debatai: kaip mažinti susipriešinimą ir didinti saugumo jausmą?
Iki darbo Vyriausybėje jis 11 metų ėjo Varėnos rajono tarybos nario pareigas.
„Per šį laiką priėmiau šimtus sprendimų, inicijavau ne vieną svarbų projektą ir visada dirbau vadovaudamasis tuo, kas, mano įsitikinimu, buvo geriausia Varėnos krašto žmonėms. Jei būčiau manęs, kad darau kažką neteisėto, tikrai nebūčiau taip elgęsis.
Šis laikotarpis nebus lengvas nei man, nei mano šeimai. Tačiau nuo atsakomybės nesislepiu, nuo žmonių taip pat. Todėl apie tai kalbu atvirai. Prašau tik vieno – neskubėkite daryti išvadų, kol nėra baigtas tyrimas ar priimtas teismo sprendimas. Kiekvienas žmogus turi teisę į teisingą ir nešališką procesą.
Aš ir toliau dirbsiu savo darbą, ginsiu savo vardą bei reputaciją ir, kaip visada, sieksiu būti naudingu Varėnos kraštui. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie išklauso, domisi faktais ir neskuba teisti. Jūsų palaikymas, kritika ir pasitikėjimas man yra labai svarbūs“, – teigė P. Saulevičius.
Susiję straipsniai
Lrytas komentaro kreipėsi ir į Generalinę prokuratūrą. Gavę atsakymą, publikaciją papildysime.
Persidėliojus koalicijai ir premjeru tapus socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui, LSDP Varėnos skyriui vadovaujantis P. Saulevičius praėjusią savaitę paskelbė, kad baigia darbą Vyriausybėje.
G. Paluckui ir I. Ruginienei socialdemokratas patarinėjo regionų politikos, nevyriausybinių organizacijų ir sporto klausimais.
SkaidrinamInga RuginienėGintautas Paluckas
Rodyti daugiau žymių