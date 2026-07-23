Interneto žiniasklaidos asociacija plečia savo gretas: prisijungė naujienų portalas lnk.lt

Prie asociacijos narių prisijungė vienos didžiausių šalies žiniasklaidos grupių – Laisvas ir nepriklausomas kanalas (LNK) – valdomas naujienų portalas www.lnk.lt.
IŽA šiuo metu buria jau penkiolika narių.
Jų gretose – ir didžiausi naujienų portalai, ir populiariausi specializuoti tinklalapiai – www.delfi.lt, www.lrytas.lt, www.15min.lt, www.vz.lt, www.tv3.lt, www.kaunas.kasvyksta.lt, www.VE.lt, www.etaplius.lt, www.Alytusplius.lt, www.alfa.lt, www.iq.lt, www.bernardinai.lt, www.madeinvilnius.lt, www.BasketNews.lt ir www.lnk.lt.
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Asociacija ne tik telkia narius, bet ir aktyviai atstovauja jų interesus, įsitraukia į viešąją komunikaciją bei dalyvauja formuojant žiniasklaidos politiką.
Interneto žiniasklaidos asociacijaLrytas.ltLina Bušinskaitė
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