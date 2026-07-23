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ISM gavo skundą dėl M. Sinkevičiaus disertacijos (1)

2026 m. liepos 23 d. 11:24
Lrytas.lt
Pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje keliami klausimai dėl prieš dešimt metų ISM universitete apgintos disertacijos. ISM universitetas patvirtina liepos 23 d. gavęs oficialų kreipimąsi apie galimą nusižengimą. Kreipimasis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal universitete galiojančią tvarką, praneša ISM.
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ISM Etikos komisija per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo priima sprendimą, ar skundas bus nagrinėjamas. Priėmus skundą nagrinėti, sprendimas dėl jo turės būti priimtas per 30 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos. Kol svarstymas nėra baigtas, universitetas susilaikys nuo išankstinių vertinimų ir išsamesnių komentarų.
Disertacijos gynimo procedūra
Dėl daktaro laipsnio suteikimo sprendžia Disertacijos gynimo taryba sudaryta iš kelių Lietuvos ir užsienio universitetų mokslininkų. Pagal tarptautinę akademinę praktiką, viešai pareikšti vertinimai ar nuomonės, savaime nėra pagrindas kvestionuoti kolegialaus mokslininkų sprendimo. Tai daroma tik pagal numatytą akademinę procedūrą. Ji šiuo metu ir yra vykdoma.
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetasuniversitetasdisertacijos
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