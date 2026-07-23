K. Budrys Filipinuose aptarė bendradarbiavimo stiprinimą kibernetinio saugumo srityje

Susitikime su Filipinų Informacinių ir ryšių technologijų departamento (DICT) atstovais ministras pabrėžė, kad Lietuvos įmonės jau prisideda prie Filipinų skaitmeninės transformacijos ir verslo paslaugų sektoriaus plėtros, o tai sudaro tvirtą pagrindą tolesnei ekonominei partnerystei.
„Lietuva yra pasirengusi dalytis savo patirtimi kuriant atsparią ir saugią skaitmeninę ekosistemą. Matome didelį Filipinų potencialą stiprinant nacionalinius kibernetinio saugumo pajėgumus ir tikimės toliau plėtoti ekspertinį bendradarbiavimą bei verslo partnerystes. Norime ne tik dalintis patirtimi, bet ir kurti bendrus skaitmeninius sprendimus ateičiai“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
Susitikime pažymėta, kad Lietuvos ir Filipinų bendradarbiavimas kibernetinio saugumo srityje jau vyksta ir duoda apčiuopiamų rezultatų.
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Anot ministro, pernai Lietuvos ekspertai surengė mokymus Filipinų kibernetinio saugumo specialistams, o šių metų rugsėjį Filipinų ekspertų delegacija lankysis Lietuvoje patirties mainams.
Šalys taip pat aptarė bendradarbiavimą gynybos srityje, įskaitant dalyvavimą tarptautinėse kibernetinio saugumo pratybose „Amber Mist“ ir „Balikatan“, bei pastangas stiprinti atsparumą hibridinėms grėsmėms ir dezinformacijai.
Atskiras dėmesys skirtas atsakingam dirbtinio intelekto vystymui. K. Budrys pakvietė Filipinus prisijungti prie Vilniaus konvencijos – pirmosios pasaulyje teisiškai privalomos tarptautinės sutarties, skirtos žmogaus teisių apsaugai dirbtinio intelekto amžiuje.