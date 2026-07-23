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M. Katelynas: Lietuva galėtų atsisakyti migrantų perkėlimo ir sumokėti visą solidarumo įnašą

2026 m. liepos 23 d. 09:11
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva vietoje prieglobsčio prašytojų perkėlimo iš kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą.
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„Aš siūlysiu mokėti už visus. Tokia yra mano nuomonė. Ji pagrįsta tuo, kad tai nėra dideli pinigai. Šiame geopolitiniame laikotarpyje visuomenė ir taip yra suirzusi, vyksta tam tikri dalykai, kurie kelia susirūpinimą. Suprantame, kad migracija irgi yra tema, kuri kelia daug prieštarų. Jeigu galime susimokėti du ar du su puse milijono eurų ir tą visuomenę šiek tiek nuraminti, manau, tokių priemonių ir turėtume imtis“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė M. Katelynas.
Vidaus reikalų ministerija (VRM) anksčiau yra patvirtinusi, kad Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1,14 mln. eurų finansinį įnašą.
Atsakyme Eltai ministerija nurodė, kad Lietuva pasirinko mišrią solidarumo įnašo formą – pusę įsipareigojimų vykdys perkeldama prieglobsčio prašytojus, o likusią dalį – sumokėdama finansinį įnašą.
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ELTA primena, kad pernai gegužę buvo priimtas naujasis ES migracijos ir prieglobsčio paktas, kuriuo siekiama suvienodinti prieglobsčio prašytojų procedūras, migracijos ir grąžinimo taisykles bei sienų kontrolę.
Viena svarbiausių pakto nuostatų numato, kad ES valstybės narės privalės arba priimti joms nustatytą prieglobsčio prašytojų skaičių, arba vietoje to mokėti finansinį įnašą į solidarumo mechanizmą.
 
Vidaus reikalų ministerija (VRM)Martynas KatelynasLSDP
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