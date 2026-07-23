M. Katelynas sako, kad Lietuva tvirtai palaikytų turistinių ES vizų ribojimą kariaujantiems rusams

„Manau, kad tie žmonės, kurie atliko tuos veiksmus, tikrai nenusipelnė tokios privilegijos, kuria galėtų, nesvarbu, kokiais tikslais, o ypač – atostogų tikslais naudotis mūsų visų sukurta vertybe – Šengeno zona“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė M. Katelynas.
„Tai tvirtas palaikymas iš Lietuvos bus ir tikimės įtikinti kolegas“, – pridūrė jis.
Ministro teigimu, šios iniciatyvos nepalaiko dalis Pietų Europos valstybių, kuriose didelis turistų skaičius iš Rusijos yra įprastas reiškinys. Vis tik M. Katelynas akcentavo, kad galimybė laisvai judėti ES Šengeno zonoje yra išskirtinė teisė.
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„Daug tų diskusijų laukia. Tikiuosi, kad pavyks rasti kažkokį sutarimą ir pasiekti apčiuopiamų rezultatų“, – nurodė jis.
„Galimybė patekti į Šengeno zoną ir Europos Sąjungą (ES) yra privilegija – tai nėra tiesiog teisė, kuria gali naudotis bet kas“, – pridūrė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovas.
Kaip skelbta, M. Katelynas šį ketvirtadienį dalyvavo Dubline vykusiame ES vidaus reikalų ir teisingumo ministrų neformalioje taryboje, kurioje daugiausia dėmesio buvo skirta kovai su organizuotu nusikalstamumu, vizų politikai ir bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis.
Kartu Taryboje Lietuva taip pat išreiškė paramą tikslinėms vizų ribojimo priemonėms, kurios padėtų stiprinti Šengeno erdvės saugumą, pabrėžiant, kad jos turi būti proporcingos ir suderintos su ES vertybėmis.
Artimiausiu metu tikimasi sulaukti Europos Komisijos pasiūlymų dėl vizų ribojimo mechanizmo.