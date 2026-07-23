M. Katelynas sureagavo į kritiką su migrantais nusifotografavusiam pasieniečiui: pareigūnai neturėtų būti žeminami

„Matėte turbūt antraštėse, kad vienas pasienietis 27 kilometrus su savo keturkoju pareigūnu sekė 4 migrantus, juos sulaikė. Ir tam tikri veikėjai socialiniuose tinkluose, kurie prieštarauja tokiems metodams, bandė pažeminti – neva čia yra neteisėta, antžmogiška, kad taip neturėtų būti“, – „Žinių radijui“ teigė M. Katelynas.
„Yra socialiniuose tinkluose, kur yra žeminami mūsų pasieniečiai dėl tokių veiksmų. Aš tikrai nesutinku, kad taip turėtų būti“, – pridūrė jis.
Pasak ministro, šis nuotraukoje užfiksuotas pasienietis yra tas, kuris buvo išsiųstas į pagalbą saugoti Latvijos pasienį. M. Katelynas taip pat pažymi šią 9 pasieniečių komandą ketinantis ketvirtadienį apdovanoti.
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„Norėdamas parodyti dėkingumą ir parodyti požiūrį šios ministerijos ir dabartinio ministro už kelių valandų esu pasikvietęs visą tą komandą kartu su keturkojais pareigūnais apdovanoti juos, padėkoti ir parodyti tokiu būdu požiūrį, kad pasieniečiai ir kiti pareigūnai sulauks tikrai mano viso palaikymo ir tikrai galės savo pareigas atlikti tinkamai. Tikrai niekas bent jau mano rankomis ar iš ministerijos pusės nebandys tampyti po teismus, kaip matėme tokių pavyzdžių ir anksčiau“, – patikino jis.
Pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Reaguodama į tai, Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) du kartus siuntė pasieniečių grupes pagalbos misijoms. Į Latviją abu kartus buvo siunčiama po 9 pasieniečius – jie kaimynams padeda saugoti sieną.
Tiesa, Lietuvoje praėjusią savaitę viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras Janis Dombrava LRT televizijai užsiminė, kad iš Lietuvos tikėtųsi pagalbos atsiunčiant bene šimtą pareigūnų.