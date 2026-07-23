M. Katelynas: turiu kelis variantus, kaip didinti finansavimą viešajam saugumui

„Aš asmeniškai turiu kelis variantus, kaip didinti (finansavimo — ELTA) pobūdį – ne kiek suma konkrečia, bet pobūdį, kaip jis didėtų, kadangi norėčiau ne fragmentiškai kiekvienais metais, o tą ilgalaikį trijų ar gal penkerių metų planą turėti. Tai yra trys variantai: didinti tiesiog procentaliai atlyginimus, kaip tai buvo daroma iki šiol – sakykime, 5, 7, 10 ar kažkiek procentų. Tada galima didinti pagal ekonomikos augimą, kad padengtų infliaciją ir kažkiek dar pridėtų papildomai“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ kalbėjo M. Katelynas.
Trečias variantas svarstant apie finansavimo viešojo saugumo sričiai didinimą, jo teigimu, būtų nustatyti, kiek procentų nuo BVP valstybė perspektyvoje numatytų skirti. Taip, kaip šiuo metu yra su krašto apsaugos finansavimu.
„Aš dar laukiu tikslių duomenų, bet labai svarbu pabrėžti tai, kad iš tiesų mes skiriame pinigus, bet ne visada galime tiksliai garantuoti, kad jie pasiekia pareigūnus. Konkretus mano pavyzdys – pareigūnas uždirba šiek tiek daugiau nei minimali alga, į darbą atvyksta savo dvidešimt kelerių metų senumo automobiliu ir atsisėda į tarnybinį automobilį, kuris vertas 3–4 metų jo atlyginimo, ir dirbdamas važinėja, nenoriu sakyti prabangiu, bet brangiu nauju automobiliu. Tai galbūt tuos prioritetus reikėtų ir įstaigų bei institucijų viduje persidėlioti“, – pažymėjo vidaus reikalų ministras.
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M. Katelynas kartojo, kad pareigūnų atlyginimai ir darbo sąlygos yra pirmasis prioritetas jo darbų sąraše. Politikas sakė, kad apie tai jau kalbėjo su finansų ministru Taurimu Valiu. Tačiau kol kas esą sudėtinga gauti itin tikslius, konkrečius kitų metų valstybės biudžeto formavimo skaičius, nes keičiasi ir Finansų ministerijos politinė komanda.
„Tikrai su premjeru ir finansų ministru palaikome glaudų kontaktą ir suprantame, kad vidaus saugumas, kaip sritis, tikrai neturi būti podukros vietoje“, – kalbėjo jis.
„Mes matome, kad šiame geopolitiniame laikotarpyje, kai mes investuojame itin daug į gynybą, vidaus saugumas yra lygiagrečiai svarbu. Nes tai nulemtų ir, sakykime, tuos procesus, kurie vyktų dieną X, kuomet kariuomenė dalyvautų krašto gynyboje, o vidaus saugumas užtikrintų viešąją tvarką. Tai tas dėmesys tikrai bus skirtas“, – tikino vidaus reikalų ministras.
Kaip skelbta gegužės pabaigoje policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigė, jog policija prašys iš valstybės biudžeto pareigūnams papildomai skirti 168 mln. eurų. Anot jo, įvertintus kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse policijai nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) skiriamą finansavimą matyti, kad Lietuvoje ši institucija finansuojama prasčiausiai Bendrijoje.
Didesnio finansavimo laukia ir kitos Vidaus reikalų ministerijos kuravimo srityje esančios institucijos – ugniagesiai gelbėtojai, pasieniečiai ir kt.