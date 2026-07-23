„Darbą rašiau pats, jau sakiau ne vieną kartą. Aš manau, kad ta tema turėtų būti tuo ir uždaryta. Tyrimai gali būti pradėti, nemanau, kad jie pakeis ir paneigs, kad disertacija buvo parengta ir apginta viešai, buvo prieinama, matoma. Aišku, gal pakeitus politinę pareigybę po vienuolikos metų ji tapo aktuali ir įdomi visuomenei, ar atskiriems asmenims. Bet aš esu visiškai ramus, kad net ir tyrimai, jeigu jie bus pradėti, jie pasibaigs palankiai ir bus ta tema uždaryta“, – žurnalistams Vyriausybėje ketvirtadienį teigė ministras pirmininkas.
Taip jis kalbėjo po to, kai ISM universitetas pranešė sulaukęs oficialaus kreipimosi iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl galimo nusižengimo, susijusio su ministro pirmininko apginta daktaro disertacija.
Aukštoji mokykla išplatintame pranešime nurodė, kad gautas kreipimasis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal universitete galiojančią tvarką.
Atkreipia ISM dėmesį dėl „silpnos M. Sinkevičiaus disertacijos“: daro didelę klaidą ignoruodami
Kaip skelbta, pastaruoju metu viešojoje erdvėje keliami klausimai dėl 2015 m. ISM Ekonomikos ir vadybos universitete apgintos M. Sinkevičiaus disertacijos – jos pateikimo į Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų (ETD, dabar – eLABa) sistemą bei galimo plagiato.
Kilus klausimų, kodėl ministro pirmininko disertacija nebuvo prieinama eLABa sistemoje, M. Sinkevičius pasirašė sutartį dėl mokslo darbo viešinimo. Kaip Eltą informavo ISM universiteto atstovė, darbas į sistemą buvo įkeltas liepos 16 d.
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ELTA primena, kad baigęs Jonavos Senamiesčio gimnaziją M. Sinkevičius įstojo į Vilniaus universiteto (VU) Ekonomikos fakultetą, kuriame įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalaurą. Studijas jis toliau tęsė ISM Ekonomikos ir vadybos universitete, kur 2009-aisiais įgijo marketingo ir vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, o 2015 m. – apgynė daktaro disertaciją.
Mindaugas SinkevičiusdisertacijaVyriausybė
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