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Po penkis šimtukus iš brandos egzaminų gavusios 19-metės žūties – širdį veriantys tėčio žodžiai

2026 m. liepos 23 d. 23:37
Lrytas.lt
Ketvirtadienio popietę Vilniaus rajone įvyko tragiška avarija, per kurią žuvo 19-metė mergina. Nelaimė įvyko susidūrus sunkvežimiui ir dviem lengviesiems automobiliams. Po skaudžios dukters netekties jautriu įrašu socialiniame tinkle „Facebook“ prabilo jos tėtis.
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„Kokia plona gali būti riba tarp begalinio džiaugsmo ir begalinio sielvarto... Dideli projektai, gamybos pasiekimai, vyno apdovanojimai ir kitos mažos bei didelės pergalės džiugina gyvenimą. Tačiau nėra gyvenime didesnio pasididžiavimo nei sėkmingi ir laimingi vaikai.
Ir nėra didesnio skausmo nei jų netektis. Mūsų dukra šiandien gavo apdovanojimą už sėkmingai baigtą mokyklą ir gautus netgi penkis šimtukus iš brandos egzaminų. Deja, grįždama namo ji savo kelionės tikslo nebepasiekė ir namo nebegrįš. Didžiulis skausmas, kurį visi jaučiame, yra tiesioginis atspindys, kokia nuostabi buvo mūsų dukra.
Ji buvo protinga, gera, švelni, rūpestinga, talentinga ir svarbiausia – labai mylima. Mūsų širdyse ji tokia išliks visada. Mes tave mylime, didžiuojamės, ir apkabinsime tave vėl, kai susitiksime šviesioj amžinybėje“, – feisbuke rašė tragiškai žuvusios merginos tėtis G. Kaukas.

Paviešinti vaizdai iš mirtinos avarijos prie Vilniaus, kurioje žuvo 19-metė BMW vairuotoja

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie avariją kelyje Maišiagala – Pikeliškės – Nemenčinė liepos 23 d. gautas apie 14 val. 55 min. Buvo pranešta, nuo Ažulaukės kaimo važiuojant Nemenčinės link susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis BMW, jame liko užspausta mergina.
Pasak liudininko, užspausta mergina sąmonės neprarado, tačiau „atrodo labai prastai“. Pirminiais duomenimis, ji važiavo viena.
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Ugniagesiams atvykus nurodytu adresu paaiškėjo, kad susidūrė šiukšles vežęs sunkvežimis ir du lengvieji automobiliai – BMW bei „Ford Galaxy“. Po susidūrimo sunkvežimis atsidūrė griovyje, kitoje kelio pusėje į laukus nuskriejo ir BMW.
Ugniagesiai iš automobilio BMW išlaisvino užspaustą merginą ir perdavė ją greitosios pagalbos medikams. Netrukus medikai pranešė, kad merginos išgelbėti nepavyko. Ji mirė greitosios pagalbos automobilyje.
Vaizdai iš įvykio vietos: per susidūrimą su sunkvežimiu greta Vilniaus žuvo 19-metė BMW vairuotoja
Pirminiais duomenimis, avarija įvyko BMW vairuotojai (gimusi 2007 m.) lenkiant automobilį „Ford Galaxy“, kurį vairavo vyras (gim. 1978 m.).
Lenkimas toje vietoje nėra draudžiamas, tačiau, pasak policijos, jauna vairuotoja automobilį lenkė neįsitikinusi, kad tai daryti saugu, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su priešais atvažiuojančiu sunkvežimiu MAN, vairuojamu vyro (gim. 1963 m.). Nuo smūgio sunkvežimis nuskriejo į griovį, per susidūrimą buvo kliudytas ir „Ford Galaxy“.
 
Dėl avarijos šiame kelio ruože susidarė spūstis. Vėliau kelias buvo visai uždarytas. Policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.
NelaimėBMWVilnius

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