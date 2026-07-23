VTEK pradėjo tyrimą dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario R. Palubinsko

„VTEK vertins, ar minėtasis tarybos narys nepasinaudojo tarnybiniu statusu ir pareigomis asmeninei naudai gauti, kai kreipėsi į savivaldybės administraciją kaip šios savivaldybės tarybos narys ir pareikalavo pateikti jam 2025 m. vykusio gyventojų iniciatyvų konkurso, kuriam teikė paraišką kaip privatus asmuo, rezultatų nustatymo dokumentus“, – pranešime nurodė komisija.
Be to, VTEK taip pat aiškinsis, ar R. Palubinskas nesumaišė viešųjų ir privačių interesų galimai atstovaudamas Alvito kaimo bendruomenei ir arba jos tarybos pirmininkei Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2025 m. liepos 4 d. posėdyje, kuriame esą buvo nagrinėjamas klausimas, tiesiogiai susijęs su Alvito kaimo bendruomenės nusiskundimu dėl įvykusio konkurso.
Tyrimas pradedamas komisijai susipažinus su Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos šių metų balandžio 24 d. sprendimu dėl R. Palubinsko elgesio. Pažymima, kad VTEK kilo abejonių dėl atlikto tyrimo visapusiškumo bei galimai netinkamo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų taikymo.