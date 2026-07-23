Lietuvos dienaAktualijos

Žiniasklaida: L. Kukuraitis E. Samoškaitei siūlė tapti atstove spaudai, bet po pokalbio su premjeru apsigalvojo

2026 m. liepos 23 d. 18:02
Demokratų į sveikatos apsaugos ministrus deleguotas Linas Kukuraitis planavo į savo komandą pakviesti žurnalistę Eglę Samoškaitę, bet tai nepatiko socialdemokratams, todėl politikas apsigalvojo, skelbia naujienų portalas „Delfi“.
Daugiau nuotraukų (1)
Portalo žiniomis, L. Kukuraitis E. Samoškaitei norėjo patikėti atstovės spaudai pareigas. Nors pats politikas apie tai nepatvirtino, E. Samoškaitė „Delfi“ teigė, jog tokio pasiūlymo sulaukė.
„Galiu patvirtinti, kad sulaukiau tokio kvietimo, bet paskui buvau informuota, kad jis atšaukiamas, nes tam prieštarautų politiniai partneriai“, – komentare „Delfi“ teigė žurnalistė.
Balandžio viduryje socialdemokratai pranešė uždarame partijos tarybos posėdyje radę slapta garsą įrašinėjantį rašiklį, kurio savininkė, kaip jie įtarė, galėjo būti visuomeninio transliuotojo žurnalistė E. Samoškaitė. Partija dėl šio incidento kreipėsi į policiją, kuri pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Susiję straipsniai
Kas vers naują Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ puslapį? Į pirmininkus taikosi keli kandidatai

Kas vers naują Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ puslapį? Į pirmininkus taikosi keli kandidatai (5)

Demokratų partijos pirmininko rinkimuose liko du kandidatai – V. Sinkevičius ir L. Kukuraitis

Demokratų partijos pirmininko rinkimuose liko du kandidatai – V. Sinkevičius ir L. Kukuraitis

Per pusmetį Seimo nariai išleido daugiau nei milijoną: rekordininkai nesistengė taupyti

Per pusmetį Seimo nariai išleido daugiau nei milijoną: rekordininkai nesistengė taupyti (12)

„Delfi“ žiniomis, dėl šios priežasties socialdemokratams nepatiko toks L. Kukuraičio pasirinkimas, esą jis persigalvojo po pokalbio su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi.
Su L. Kukuraičiu žurnalistė yra dirbusi anksčiau – jam einant socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas ji buvo politiko patarėja viešiesiems ryšiams.
Kaip skelbė ELTA, E. Samoškaitė praėjusią savaitę patvirtino, kad buvo apklausta ikiteisminiame tyrime dėl Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdyje rasto įrašymo įrenginio.
Pasirodžius įtarimams, žurnalistė sustabdė narystę Žurnalistų profesionalų asociacijoje (ŽPA), atsitraukė nuo veiklos LRT žurnalistų protesto iniciatyvinėje grupėje. Šiuo metu E. Samoškaitė taip pat nerašo su LSDP susijusiomis temomis, neveda laidos „Dienos tema“.
LSDP tarybos posėdis buvo uždaras, politikams į jį nebuvo leidžiama įsinešti telefonų.
Eglė SamoškaitėDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“Linas Kukuraitis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.