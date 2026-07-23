Žiniasklaida: L. Kukuraitis E. Samoškaitei siūlė tapti atstove spaudai, bet po pokalbio su premjeru apsigalvojo

Portalo žiniomis, L. Kukuraitis E. Samoškaitei norėjo patikėti atstovės spaudai pareigas. Nors pats politikas apie tai nepatvirtino, E. Samoškaitė „Delfi“ teigė, jog tokio pasiūlymo sulaukė.
„Galiu patvirtinti, kad sulaukiau tokio kvietimo, bet paskui buvau informuota, kad jis atšaukiamas, nes tam prieštarautų politiniai partneriai“, – komentare „Delfi“ teigė žurnalistė.
Balandžio viduryje socialdemokratai pranešė uždarame partijos tarybos posėdyje radę slapta garsą įrašinėjantį rašiklį, kurio savininkė, kaip jie įtarė, galėjo būti visuomeninio transliuotojo žurnalistė E. Samoškaitė. Partija dėl šio incidento kreipėsi į policiją, kuri pradėjo ikiteisminį tyrimą.
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„Delfi“ žiniomis, dėl šios priežasties socialdemokratams nepatiko toks L. Kukuraičio pasirinkimas, esą jis persigalvojo po pokalbio su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi.
Su L. Kukuraičiu žurnalistė yra dirbusi anksčiau – jam einant socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas ji buvo politiko patarėja viešiesiems ryšiams.
Kaip skelbė ELTA, E. Samoškaitė praėjusią savaitę patvirtino, kad buvo apklausta ikiteisminiame tyrime dėl Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdyje rasto įrašymo įrenginio.
Pasirodžius įtarimams, žurnalistė sustabdė narystę Žurnalistų profesionalų asociacijoje (ŽPA), atsitraukė nuo veiklos LRT žurnalistų protesto iniciatyvinėje grupėje. Šiuo metu E. Samoškaitė taip pat nerašo su LSDP susijusiomis temomis, neveda laidos „Dienos tema“.
LSDP tarybos posėdis buvo uždaras, politikams į jį nebuvo leidžiama įsinešti telefonų.