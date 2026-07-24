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Apdovanojimą vėliau žuvusiai šimtukininkei įteikęs V. Benkunskas: negaliu net įsivaizduoti, ką išgyvena artimieji (2)

2026 m. liepos 24 d. 09:23
Lrytas.lt
Ketvirtadienį tragiškoje avarijoje žuvusi 19-metė mergina buvo ką tik atsiėmusi apdovanojimą iš Vilniaus mero Valdo Benkunsko rankų – brandos egzaminuose ji pelnė penkis šimtukus. Penktadienio rytą sostinės vadovas sureagavo į nelaimę ir pareiškė užuojautą merginos artimiesiems.
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„Kartais ta pati diena Vilniaus gyvenime gali būti ir labai šviesi, ir pati tamsiausia. Vakar su didžiuliu džiaugsmu ir pasididžiavimu pagerbėme 111 geriausius mūsų miesto abiturientus. Penki iš jų buvo gavę net 5 maksimalius įvertinimus baigiamuosiuose egzaminuose.
Deja, vienos iš jų gyvenimą užbaigė tragedija. Tai itin skaudi nelaimė, negaliu net įsivaizduoti ką šiuo metu išgyvena artimieji. Reiškiu didžiausią užuojautą visai šeimai, mokyklos bendruomenei, pažinojusiems ir visiems gedintiems“, – feisbuke rašė V. Benkunskas.
Kaip jau rašė Lrytas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente pranešimas apie avariją kelyje Maišiagala – Pikeliškės – Nemenčinė liepos 23 d. gautas apie 14 val. 55 min. Buvo pranešta, nuo Ažulaukės kaimo važiuojant Nemenčinės link susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis BMW, jame liko užspausta mergina.

Paviešinti vaizdai iš mirtinos avarijos prie Vilniaus, kurioje žuvo 19-metė BMW vairuotoja

Pasak liudininko, užspausta mergina sąmonės neprarado, tačiau „atrodo labai prastai“. Pirminiais duomenimis, ji važiavo viena.
Ugniagesiams atvykus nurodytu adresu paaiškėjo, kad susidūrė šiukšles vežęs sunkvežimis ir du lengvieji automobiliai – BMW bei „Ford Galaxy“. Po susidūrimo sunkvežimis atsidūrė griovyje, kitoje kelio pusėje į laukus nuskriejo ir BMW. Ugniagesiai iš automobilio BMW išlaisvino užspaustą merginą ir perdavė ją greitosios pagalbos medikams.
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Netrukus medikai pranešė, kad merginos išgelbėti nepavyko. Ji mirė greitosios pagalbos automobilyje.
Pirminiais duomenimis, avarija įvyko BMW vairuotojai (gimusi 2007 m.) lenkiant automobilį „Ford Galaxy“, kurį vairavo vyras (gim. 1978 m.). Lenkimas toje vietoje nėra draudžiamas, tačiau, pasak policijos, jauna vairuotoja automobilį lenkė neįsitikinusi, kad tai daryti saugu, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su priešais atvažiuojančiu sunkvežimiu MAN, vairuojamu vyro (gim. 1963 m.). Nuo smūgio sunkvežimis nuskriejo į griovį, per susidūrimą buvo kliudytas ir „Ford Galaxy“.
Dėl avarijos šiame kelio ruože susidarė spūstis. Vėliau kelias buvo visai uždarytas. Policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Žuvusios merginos tėvas ketvirtadienio vakarą pasidalijo ir širdį veriančiais pamąstymais.
„Kokia plona gali būti riba tarp begalinio džiaugsmo ir begalinio sielvarto... Dideli projektai, gamybos pasiekimai, vyno apdovanojimai ir kitos mažos bei didelės pergalės džiugina gyvenimą.
Tačiau nėra gyvenime didesnio pasididžiavimo nei sėkmingi ir laimingi vaikai. Ir nėra didesnio skausmo nei jų netektis. Mūsų dukra šiandien gavo apdovanojimą už sėkmingai baigtą mokyklą ir gautus netgi penkis šimtukus iš brandos egzaminų.
Avarijos vietoje.<br>T. Bauro nuotr. Daugiau nuotraukų (14)
Avarijos vietoje.
T. Bauro nuotr.
Deja, grįždama namo ji savo kelionės tikslo nebepasiekė ir namo nebegrįš. Didžiulis skausmas, kurį visi jaučiame, yra tiesioginis atspindys, kokia nuostabi buvo mūsų dukra. Ji buvo protinga, gera, švelni, rūpestinga, talentinga ir svarbiausia – labai mylima.
Mūsų širdyse ji tokia išliks visada. Mes tave mylime, didžiuojamės, ir apkabinsime tave vėl, kai susitiksime šviesioj amžinybėje“, – feisbuke rašė tragiškai žuvusios merginos tėtis.
avarijaBMWžuvo
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