G. Nausėda pasveikino Karo akademijos absolventus: mūsų šaliai reikalingas kiekvienas, mokantis ją ginti

„Gyvename neramiais laikais. Šiandien mūsų šaliai reikalingas kiekvienas, mokantis, galintis ir norintis ją ginti. Reikalingi kūrybingi ir iniciatyvūs karininkai, pasiruošę naujai karybos erai“, – sakė šalies vadovas.
Prezidentas naujiesiems karininkams palinkėjo visada tarnauti Lietuvos valstybei ir jos gyventojams.
„Apsisprendėte stovėti pirmosiose Tėvynės gynėjų gretose. Tad ir toliau rodykite pavyzdį kiekvienam Lietuvos kariui ir kiekvienam mūsų pilietinės bendruomenės nariui. Visada tarnaukite Lietuvos valstybei ir jos žmonėms“, – ceremonijoje kalbėjo G. Nausėda.
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„Tikiu, kad šiandien duotas pažadas bus ištesėtas. Tikiu, kad ilgi studijų metai bei sunkios lauko pratybų dienos parengė ir užgrūdino principingus, atsakingus, profesionalius karininkus. Mūsų šalies patriotus. Būsimus Lietuvos kariuomenės lyderius“, – teigė prezidentas.
Savo ruožtu ceremonijoje dalyvavęs ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sveikindamas naująją karininkų kartą pabrėžė, kad jų pasirinkimas tarnauti yra svarbus visai Lietuvai.
„Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti jus – naująją karininkų kartą – su šia ypač svarbia diena. Ji svarbi ne tik jums, įgijusiems garbingą pirmąjį karininko laipsnį, bet ir mūsų valstybei, nes kiekvienas pasirengęs Lietuvą ginti sudėtingiausiomis aplinkybėmis yra vertas mūsų nuoširdaus pasididžiavimo“, – sakė premjeras.
Anot M. Sinkevičiaus, naujieji karininkai tarnybą pradeda sudėtingu metu, kai netoliese vyksta karas, o tarptautinė saugumo situacija tapo mažiau prognozuojama.
„Tampate karininkais nepaprastų laikų metu, kai visai netoliese vyksta žiaurus karas, o tarptautinė tvarka nebeatrodo tokia pat stabili ir prognozuojama, kokia buvo ilgą laiką. Tačiau tai padeda iš naujo ir dar giliau suprasti, kokios brangios ir saugotinos yra laisvė ir taika, kurias turime“, – kalbėjo premjeras.
Jis taip pat akcentavo NATO sąjungininkų svarbą Lietuvos saugumui, išskirdamas JAV, Lenkiją, Šiaurės ir Baltijos šalis bei Vokietiją.
„Mūsų stiprybė yra ne tik tarnybą Tėvynei pasirinkę kariai, ne tik augančios šaulių gretos ir ne tik piliečiai, pasirengę sergėti laisvę ir taiką pasitelkdami savo įgūdžius bei žinias. Mūsų stiprybė yra sąjungininkai“, – sakė M. Sinkevičius.
Pasak premjero, jau kitąmet Lietuvoje dislokuota Vokietijos brigada reikšmingai sustiprins šalies ir viso regiono saugumą bei atgrasymą.
Ceremonijos metu prezidentas kardais palietė kiekvieno absolvento antpetį, o jaunieji leitenantai prisiekė ištikimybę Lietuvai. Geriausiam 2026 metų laidos absolventui Airidui Timinskui įteiktas krašto apsaugos ministro kardas.
Pasak geriausio 2026 metų laidos absolvento Airido Timinsko, svarbiausia išlaikyti akademijos metu užsimezgusią bendrystę, kuri padeda siekti bendrų tikslų.
„Ši bendrystė, kurią mes sukūrėme, motyvuoja ir skatina judėti. Nepraraskime jos – ji atsiranda tada, kai viską darome iš širdies ir atsidavę. O kai susiburia tokios asmenybės, jos tampa jėga, kuri gali viską“, – teigė A. Timinskas.
Lietuvos karo akademija tęsia tarpukario karo mokyklos tradicijas, rengdama karininkus, pasiruošusius ginti ne tik Lietuvos, bet ir NATO sąjungininkų saugumą. Akademija yra vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, suteikianti lyderio kompetencijų, universitetinį ir karinį išsilavinimą.