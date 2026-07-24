Lietuvos piliečiui – įtarimai šnipinėjimu: galimai rinko ir perdavė informaciją Rusijai apie kariuomenę

Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui (VSD) atliekant žvalgybos tyrimą buvo gauta informacija apie asmenį, kuris galimai renka informaciją veikdamas pagal Rusijos Federacijos žvalgybos ir saugumo tarnybų (RF ŽST) taikomus metodus.
Pradiniai žvalgybos tyrimo duomenys leido pagrįstai įtarti, kad Lietuvos Respublikos pilietis, naudodamasis susirašinėjimo programėle „Telegram“, pats inicijavo kontaktą ir vykdo per tarpininkus gaunamas RF ŽST užduotis – renka informaciją apie Lietuvoje esančius karinės paskirties objektus, karinės technikos vienetus bei jų judėjimą.
Teismo sankcionuotų veiksmų metu buvo gauta duomenų apie tai, jog įtariamasis galimai fotografavo ir teikė informaciją apie Lietuvos kariuomenės batalioną, karines radarų, radiolokacines sistemas gaminančią įmonę, karinės technikos judėjimą Vilniaus oro uoste, taip pat perdavė informaciją su karinės technikos vaizdais bei siūlė teikti tokią informaciją lankydamasis Belgijoje.
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Ikiteisminio tyrimo medžiagoje esantys duomenys leidžia manyti, kad įtariamasis taip elgėsi tikslingai siekdamas padėti kitai valstybei ir suprasdamas, jog surinktą informaciją perduoda asmeniui, galimai atstovaujančiam Rusijos gynybos ministerijai.
Baudžiamojo kodekso 119 str. „Šnipinėjimas“ 2 d. nustato, kad tas, kas vykdydamas kitos valstybės, jos organizacijos ar jų atstovo užduotį pagrobė, pirko ar kitaip rinko arba perdavė informaciją, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės ar tarnybos paslaptis, arba kitą užsienio valstybės žvalgybą dominančią informaciją, baudžiamas laisvės atėmimu nuo šešerių iki penkiolikos metų.
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VSD perspėja nepasiduoti provokacijoms ir neįsitraukti į kenkėjišką užsienio valstybių veikimą prieš Lietuvą bei primena, kad Rusijos ir Baltarusijos žvalgybos tarnybos aktyviai naudoja socialinius tinklus, ieškodamos potencialių agentų, juos verbuodamos ir palaikydamos su jais ryšius.