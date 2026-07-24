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M. Jakubauskienė prisijungė prie M. Sinkevičiaus komandos: dirbs patarėja sveikatos klausimais

2026 m. liepos 24 d. 10:14
Buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė prisijungė prie ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus patarėjų komandos. Ji Vyriausybėje bus atsakinga už sveikatos klausimus.
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Apie tai Eltai penktadienį patvirtino premjero atstovas spaudai Gedas Salyga. Anot jo, ketvirtadienį buvo pirma M. Jakubauskienės darbo diena M. Sinkevičiaus komandoje.
M. Jakubauskienė dirbo sveikatos apsaugos ministre Ingos Ruginienės vadovaujamoje Vyriausybėje. Performavus koaliciją, Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ atiteko ministro portfelis Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM). Į šias pareigas buvo deleguotas Linas Kukuraitis.
M. Jakubauskienė baigė visuomenės sveikatos krypties studijas Vilniaus universitete (VU), kur 2007 m. įgijo biomedicinos mokslų daktaro laipsnį. Vėliau studijas tęsė VU Verslo mokykloje, ten 2019 m. įgijo Verslo administravimo magistro laipsnį.
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Akademinį darbą VU M. Jakubauskienė vykdė nuo 2001 m., 2008–2010 m. ėjo Tarptautinių reikalų ir programų prodekanės pareigas, nuo 2013 m. turi docentės pedagoginį vardą.
Prieš tapdama ministre, 2024 m. ji buvo paskirta VU Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto direktore.
 
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Marija Jakubauskienė
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