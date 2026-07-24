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M. Sinkevičius pavedė ieškoti sprendimų dėl pasikartojančio nepilnamečių smurto

2026 m. liepos 24 d. 12:52
Lietuvoje kartojantis nepilnamečių smurto atvejams, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) kartu su kitomis institucijomis įvertinti situaciją ir artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų.
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M. Sinkevičiaus teigimu, rezonansiniai nepilnamečių smurto atvejai neturi tapti pagrindu nepagrįstiems apibendrinimams apie jaunus žmones, tačiau problema turi būti sprendžiama sistemiškai.
„Institucijoms svarbu išsigryninti, kokios pagalbos šiandien labiausiai trūksta tėvams, mokykloms ir su vaikais bei paaugliais dirbantiems specialistams, kaip pastebėti ankstyvąsias problemas jaunuolių elgesyje ir aplinkoje, prieš joms tampant visuomenėje aptarinėjamais smurto protrūkiais, sutarti, kaip efektyviau bendradarbiauti tarpusavyje gali pačios institucijos. Atskiru iššūkiu yra tapusi nepilnamečių smurto vaizdų sklaida internete, dėl kurios nukentėję vaikai gali patirti pakartotinę žalą. Reikalinga sisteminė peržiūra, kuri ir bus atlikta“, – pranešime teigė Vyriausybės vadovas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės Poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenimis, nukentėjusiai merginai buvo suduota keliolika smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose.
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