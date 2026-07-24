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Prabilo kaktomuša su 19-metės BMW susidūrusio sunkvežimio vairuotojas (3)

2026 m. liepos 24 d. 19:34
Lrytas.lt
Lietuvai vėl linksniuojant ypač skaudžią tragediją kelyje aiškėja vis daugiau naujų detalių. Apie tai, kas įvyko kelyje, kad tragedija nusinešė 19-metės BMW vairuotojos gyvybę, prabilo ir šiukšles gabenusio sunkvežimio MAN vairuotojas.
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BMW būtent kaktomuša ir susidūrė su šiuo sunkvežimiu.
„Ten kolona mašinų buvo, nežinau, ką jį sugalvojo – ji iššoko iš kolonos ir tiesiai į mane. – Tai faktiškai tą koloną aplenkt bandė? Prieš ją buvo kažkokia mašina? – Trys ar keturios“, – tokius žodžius portalo tv3.lt žurnalistams pasakojo šiukšliavežio vairuotojas.
Ši tragedija nusinešė net 5 šimtukus brandos egzaminuose surinkusią abiturientą, kurią prieš keletą dienų apdovanojo ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

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Tragedija įvyko apie 14:30 įvyko kelyje Maišiagala-Nemenčinė, visai šalia Ažulaukės kaimo.
Būtent čia BMW automobilis, kurį vairavo 19-metė, susidūrė su sunkvežimiu.
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„Ir šitas va, kur stovėjo „Ford“, jis paskui ją važiavo, ji iš niekur nieko išniro, man kaip lupo, tai apvertė mane ant kairės pusės. – Jūs gal ir pats kažkiek bandėte pasitraukti? – Na traukiau aš, stabdžiau nuo kada“, – tv3.lt sakė sunkvežimio vairuotojas.
Kaip rašė portalas Lrytas, po smūgio BMW nulėkė į pievą. Šiukšliavežis irgi nulėkė nuo kelio ir apvirto.
Vaizdai iš įvykio vietos: per susidūrimą su sunkvežimiu greta Vilniaus žuvo 19-metė BMW vairuotoja
Iš pradžių tarnyboms buvo pranešta, kad BMW vairuotoja – prispausta. Į įvykio vietą sulėkė tarnybos. Merginą netgi pavyko išvaduoti ir perduoti medikams, tačiau šiems jos išgelbėti nepavyko.
BMW avarijatragedija

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