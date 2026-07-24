Šiauliuose lankėsi JAV kariuomenės atstovai: aptartas pasirengimas krizėms

Kaip pranešė Šiaulių miesto savivaldybė, JAV kariuomenės atstovai susitikimo metu pasakojo, kad šiuo metu lankosi visose Lietuvos savivaldybėse, siekdami geriau suprasti vietos institucijų pasirengimą pereiti iš taikos meto į krizės ar karo situaciją bei įvertinti, kaip būtų organizuojamas bendradarbiavimas su sąjungininkais.
„Norime geriau suprasti, kaip savivaldybės ruošiasi krizėms, kurios institucijos yra atsakingos už konkrečias funkcijas ir kaip Jungtinių Valstijų kariuomenė galėtų efektyviausiai bendradarbiauti su savo Lietuvos partneriais“, – pranešime cituojamas kapitonas Aronas Eyerly, civilinių reikalų pareigūnas, paskirtas į JAV kariuomenės V korpusą.
Su JAV kariuomenės atstovais susitiko Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, vicemeras Justinas Švėgžda ir Civilinės saugos poskyrio Parengties pareigūnas Paulius Stočkus.
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Savivaldybės teigimu, diskusijoje daug dėmesio skirta ne tik institucijų pasirengimui, bet ir visuomenės atsparumui. Aptarta gyventojų informavimo svarba, praktinių mokymų organizavimas, nevyriausybinių organizacijų įsitraukimas bei bendradarbiavimas su verslu stiprinant miesto pasirengimą galimoms krizėms.
Pristatymo metu akcentuota, kad Šiauliuose įrengtos 135 priedangos, kuriose galėtų būti apsaugota daugiau kaip 60 proc. miesto gyventojų.
Susitikimo metu taip pat aptarta galimybė Šiauliuose surengti bendras krizių valdymo pratybas ir praktinį seminarą, kuriame dalyvautų savivaldybių, kariuomenės bei kitų atsakingų institucijų atstovai.