TS-LKD nusprendė, kas dalyvaus atviruose kandidato į Kauno miesto merus rinkimuose

Kaip Eltą informavo konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, jais išrinkti visuomenininkas ir verslininkas Šarūnas Jasiukevičius, Kauno miesto tarybos narė Andrijana Filinaitė, biofizikas, mokslininkas bei Kauno centro skyriaus pirmininkas Rokas Mickus, žurnalistas Dainoras Lukas ir Kauno Dainavos skyriaus pirmininkė Audronė Baronienė.
Šią savaitę TS-LKD Kauno skyrius pranešė, kad varžytis dėl partijos kandidato į šio miesto merus nominacijos iš viso pasiūlė 21 asmeniui.
Partijos rėmėjų registracija numatyta rugpjūčio 4–20 dienomis, o patys pirminiai rinkimai vyks rugpjūčio 29– 30 dienomis Kaune.
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Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks kitą pavasarį.
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)Kaunasmero rinkimai
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