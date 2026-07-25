„Šita partija niekada nebus vieno žmogaus partija“: demokratai renka naują pirmininką

Atsakymas į šį klausimą paaiškės šeštadienį prasidėjusiame neeiliniame „Vardan Lietuvos“ suvažiavime. Nors demokratų skyriai iškėlė daugiau kandidatų pirmininko rinkimams, politinės jėgos atstovai rinkis tarp dviejų – V. Sinkevičiaus ir L. Kukuraičio. Kiti pasiūlyti kandidatai – Lukas Savickas bei Algirdas Butkevičius – nusprendė „Vardan Lietuvos“ lyderio posto nesiekti.
Po to, kai įtarimų dėl galimo kyšininkavimo sulaukęs buvęs partijos pirmininkas S. Skvernelis paliko bendruomenę, laikinai jo postą perėmė V. Sinkevičius. Jo kandidatūrą pirmininko rinkimams pasiūlė absoliuti dauguma „Vardan Lietuvos“ skyrių – 40.
Tuo metu L. Kukuraitį iškėlė 4 demokratų skyriai. Kaip anksčiau portalui Lrytas teigė pats ministras, jo šansai pasiekti pergalę yra riboti. Visgi, L. Kukuraitis tikino jaučiantis pareigą atstovauti jo kandidatūrą iškėlusius skyrius ir realizuoti jų lūkesčius.
Naują lyderį partija rinks 4 metų kadencijai.
V. Sinkevičius: verčiame naują lapą parodydami, kad išlaikėme egzaminą
Sveikindamas neeilinio suvažiavimo dalyvius, laikinasis partijos lyderis dėkojo kolegoms už jų darbą. Nors tiesiogiai neužsiminė nei apie S. Skvernelį ar jo bylą, V. Sinkevičius pabrėžė – pastarieji keli mėnesiai demokratams nebuvo lengvi.
„Taip yra, kad kartais tie pokyčiai (partijoje – Lrytas) būna labai netikėti. Ir tai yra išbandymas asmeniškai. Dar sudėtingiau, kai jie būna išbandymu bendruomenei. Ir aš manau, kad šiandien mes versime naują mūsų bendruomenės lapą su labai aiškia patirtimi, kad egzaminą mes išlaikėme“, – sveikinimo kalboje sakė V. Sinkevičius.
„Sakydamas, kad noriu padėkoti jums, noriu padėkoti, kad jūs likote, kad esate gyvas įrodymas to, kad šita partija, šita bendruomenė niekada nebuvo ir niekada nebus vieno žmogaus partija. Jos stuburas – tie žmonės, kurie laiko ją – esate jūs“, – sakė jis.
Pastarąją europarlamentaro frazę palydėjo gausūs partiečių aplodismentai.
„Aš žinojau, kad Lietuvai reikia tokios politinės jėgos kaip Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, – pridūrė laikinasis partijos pirmininkas, siekiantis tapti nuolatiniu politinės jėgos vadovu.
Sveikinimai – iš „socdemų“ lyderių: sulaukė netikėtos dovanos
Be pirmininko rinkimų suvažiavime taip pat bus tvirtinama rezoliucija dėl partijos politinės tapatybės, vertybinių principų ir veikimo krypties. Be to, žadama aptarti ne tik organizacinius klausimus, bet ir svarbiausius politinius darbus ir veikimo kryptis artimiausiam laikotarpiui.
Renginio pradžioje demokratų bendruomenę pasveikino ir koalicijos partneriai – Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP). Nuotoliu į bendruomenę kreipėsi premjeras ir „socdemų“ pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Sveikindamas jūsų bendruomenę linkiu, kad šiandienos suvažiavimo sprendimai brėžtų sėkmės kryptį, mus visus augintų ir stiprintų. Mūsų politikoje, kurioje partijų bendradarbiavimas dažnai tėra situacinis, o bet kokios sąjungos – trumpalaikės, lengva suabejoti, ar visada sėkmės linkima nuoširdžiai.
Akivaizdu, kad Lietuvai ir mums visiems iš tiesų reikia politini partijų, kurias suvienytų valstybiškas požiūris. Mūsų politiniam laukui reikia konstruktyvumo ir noro konkuruoti idėjomis“, – vaizdo kreipimesi sakė M. Sinkevičius.
„Mes, socialdemokratai, ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, šiandien dalijamės atsakomybe už sprendimus, kurie pakeistų šią situaciją. Kaip partneriai Seime ir Vyriausybėje esame įsipareigoję stiprinti valstybės atsparumą ir apsaugoti žmones“, – pridūrė jis.
Tuo metu į Vilniaus rajone vykstantį suvažiavimą užsuko pirmasis M. Sinkevičiaus pavaduotojas, LSDP vicepirmininkas Robertas Duchnevičius.
Jis laikinajam „Vardan Lietuvos“ pirmininkui įteikė netikėtą dovaną – diskinį svarmenį, primenantį automobilio vairą.
„Tas politinės partijos vairavimas – nėra lengvas. Tai Virginijui pradžiai norėčiau perduoti tokį mūsų simbolinį vairą, kuris nevisai vairas. Ir paprašyti, kad jis ištiesęs rankas kokias 15 sekundžių palaikytų ir pasakytų, ar lengva čia vairuoti“, – šmaikštavo R. Duchnevičius.
„O jeigu bus kitas vairuotojas – perduoti kitam“, – pridūrė jis.
Buvęs lyderis – su įtarimais ir apykoje
Demokratams tenka rinkti naują partijos pirmininką po to, kai buvęs lyderis ir politinės jėgos įkūrėjas pateko į teisėsaugos akiratį.
Lrytas jau anksčiau rašė, kad vasario pradžioje buvęs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis bei tuomet dar Seime dirbęs konservatorius Kazys Starkevičius sulaukė teisėsaugos dėmesio – politikų namuose bei darbo kabinetuose atliktos kratos.
Šiuo metu abu politikai jau yra sulaukę įtarimų dėl galimo kyšininkavimo vadinamoje Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Generalinės prokuratūros duomenimis, S. Skvernelis įtariamas per savo tuometę patarėją ir buvusią „Vardan Lietuvos“ narę Agnę Silickienę, kuri šioje byloje taip pat įtariamoji, priėmęs kyšių, siekusių ne mažiau kaip 51 tūkst. eurų.
Tik po kratų vasarį S. Skvernelis nesitraukė iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, partija taip pat reiškė jam palaikymą. Tačiau kai į Seimą kreipėsi generalinė prokurorė ir paprašė leisti patraukti ekspremjerą baudžiamojon atsakomybėn, politikas pasitraukė iš partijos – ši išsirinko laikinąjį pirmininką V. Sinkevičių.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“suvažiavimasVirginijus Sinkevičius
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