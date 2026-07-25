Drono pilotui teks smarkiai paploninti piniginę: viskas – dėl pasirinktos skraidymui vietos

Kaip penktadienį pranešė Viešojo saugumo tarnyba (VST), pažeidimas nustatytas praėjusį savaitgalį, liepos 18-osios pavakarę, apie pusę penkių.
Drono skrydis pastebėtas draudžiamoje zonoje prie Palangos oro uosto. Šioje vietoje bepiločių orlaivių skrydžiai leidžiami tik gavus specialų leidimą, kurie būtini siekiant užtikrinti aviacijos, strateginių objektų ir visuomenės saugumą.
Nustatytas droną skraidinęs Lietuvos pilietis (gim. 1976 m.) šio leidimo neturėjo, jis pareigūnams aiškino, jog norėjo apžiūrėti oro uosto stogą.
Dėl šio įvykio lėktuvų skrydžiai Palangos oro uoste nebuvo sustabdyti.
Tvarkos pažeidėjui gresia nuo 400 iki 800 eurų bauda.
Birželio pabaigoje netoli Palangos oro uosto taip pat fiksuotas neleistinas drono skrydis – bepilotį orlaivį vakare valdžiusi moteris (gim. 1989 m.) pareigūnams sakė, kad norėjo įamžinti saulėlydį.
Taip pat nustatyta, kad birželio 30-ąją dronas skraidė Klaipėdos rajone, netoli strateginiams objektams priskiriamo elektros perdavimo sistemos operatoriaus „LitGrid“ teritorijos. Anot VST, įvykio vietoje sulaikytas vyras (gim. 1979 m.) aiškino, jog bepilotį orlaivį buvo pakėlęs darbo tikslais.