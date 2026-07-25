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Karinės jūrų pajėgos atidavė pagarbą žuvusiems jūroje

2026 m. liepos 25 d. 18:34
Lrytas.lt
Liepos 25 d. Baltijos jūroje vyko tradicinė žuvusiųjų jūroje pagerbimo ceremonija, organizuojama Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų. Tai viena seniausių Jūros šventės tradicijų, skirta pagerbti žuvusiuosius jūroje ir įamžinti jų indėlį Lietuvai, kaip jūrinei valstybei.
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Ceremonijos metu į Baltijos jūrą buvo nuleisti gėlių vainikai, o Karinių jūrų pajėgų laivams prasilenkiant atiduota pagarba žuvusiesiems. Pagarbą žuvusiesiems ore atidavė ir NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdę naikintuvai.
Į jūrą išplaukusią laivų rikiuotę vedė Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas „Skalvis“ (M53). Ceremonijoje taip pat dalyvavo patruliniai laivai „Žemaitis“ (P11), „Sėlis“ (P15) ir paieškos bei gelbėjimo laivas „Šakiai“.
Ceremonijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdiene, Ministras Pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos kariuomenės vadovybė, valstybės institucijų atstovai ir kiti garbūs svečiai. Ceremonijos pradžią pažymėjo NATO oro gynybos misiją Baltijos šalyse vykdančių Rumunijos karinių oro pajėgų naikintuvų skrydis virš laivų rikiuotės.
Žuvusiųjų jūroje pagerbimo ceremonija yra viena seniausių Jūros šventės tradicijų, rengiama nuo 1934 metų, kai Klaipėdoje pirmą kartą surengta Jūros šventė. Kasmet jos metu pagerbiamas jūroje žuvusių žmonių atminimas, prisimenami tie, kurie savo tarnyba, darbu ir pasiaukojimu prisidėjo prie Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, kūrimo bei jūreivystės tradicijų puoselėjimo.
jūrininkų pagerbimo šventėSkalviskarinės jūrų pajėgos

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