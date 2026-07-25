Nepasitikinčių Sauliumi Skverneliu gyventojų skaičius išaugo kone keturis kartus

Birželio 19–30 dienomis atlikto tyrimo metu gyventojų teirautasi, kuriais Lietuvos visuomenės veikėjais jie labiausiai nepasitiki. Šias pavardes respondentai minėjo patys. Iš viso jų buvo paminėta 70. Prieš pusę metų – pernai gruodį – tokių visuomenės veikėjų gyventojai įvardijo 90. Tuo metu ketvirtadalis (24 proc.) apklaustųjų atsakė, kad nėra tokių visuomenės veikėjų ar neatsakė į šį klausimą.
Daugiausiai – šeštadalis (16 proc.) apklausoje dalyvavusių gyventojų birželį nurodė labiausiai nepasitikintys Seimo nariu R. Žemaitaičiu. Prieš pusę metų taip manė šiek tiek daugiau – 18,5 proc. apklaustųjų.
Antroje lentelės vietoje rikiuojasi kyšininkavimu įtariamas buvęs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas, parlamentaras S. Skvernelis. Per pusmetį respondentų, nurodžiusių, kad labiausiai juo nepasitiki skaičius išaugo bene keturis kartus. Gruodį juo labiausiai nepasitikėjo 4,1 proc. apklausos dalyvių, birželį – 15 proc.
Trečioje vietoje – buvusi ministrė pirmininkė Ingrida Šimonyte. Birželį ja labiausiai nepasitikėjo 9,8 proc. respondentų, gruodį taip teigė 16,6 proc.
Tarp 10 visuomenės veikėjų, kuriais labiausiai nepasitikima taip pat pateko prezidentas Gitanas Nausėda (birželį labiausiai nepasitikėjo 9,6 proc.), Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis (7,7 proc.), konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas (6,8 proc.), buvusi premjerė Inga Ruginienė (6,4 proc.), buvęs konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis (4,8 proc.), žurnalistas Andrius Tapinas (3,3 proc.), Seimo narys Ignas Vėgėlė (3,2 proc.).
Labiausiai pasitiki G. Nausėda, R. Žemaitaičiu
Vykdytos apklausos metu gyventojų taip pat buvo prašoma pasakyti, kuriais šalies visuomenės veikėjais jie labiausiai pasitiki. Šias pavardes respondentai įvardijo patys. Iš viso apklausti gyventojai paminėjo 110 visuomenės veikėjų, kai prieš 3 mėnesius tokių asmenų jie įvardijo šiek tiek daugiau – 118. Tuo metu ketvirtadalis (24 proc.) apklaustųjų atsakė, kad tokių visuomenės veikėjų nėra arba neatsakė į šį klausimą.
Remiantis apklausos duomenimis, birželį daugiau nei dešimtadalis (12,4 proc.) respondentų nurodė labiausiai pasitikintys šalies vadovu G. Nausėda. Prieš tris mėnesius taip teigė 10,4 proc. apklaustųjų.
Toliau rikiuojasi iš koalicijos pašalintų „aušriečių“ pirmininkas R. Žemaitaitis. Juo labiausiai pasitiki 9 proc. asmenų, kovą taip nurodė 6,7 proc.
Trečioje lentelės vietoje – žurnalistas A. Tapinas. Jį, kaip visuomenės veikėją, kuriuo labiausiai pasitiki, birželį nurodė 7,6 proc. respondentų, o prieš tris mėnesius taip manė 6,9 proc.
Toliau – ekspremjerė I. Šimonytė. Ją praėjusį mėnesį įvardijo 6,1 proc. dalyvavusiųjų apklausoje, kovą taip teigė 5,2 proc.
Kadenciją baigusia prezidente Dalia Grybauskaite ir Seimo nariu, „valstiečiu“ Valiumi Ąžuolu nurodė labiausiai pasitikintys po lygiai apklaustųjų – 5,7 proc. Tuo metu kovą V. Ąžuolu labiausiai pasitikėjo mažiau respondentų (2,4 proc.), o D. Grybauskaite – daugiau (6,1 proc.).
Gavęs apykoję S. Skvernelis įvardijo pagrindinę problemą: ne visur Seime gali patekti
Kitas sąraše – premjeras Mindaugas Sinkevičius (birželį juo labiausiai pasitikėjo 5,5 proc.), kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus (5,2 proc.), Seimo narys I. Vėgėlė (4,9 proc.).
Dešimtoje lentelės vietoje – konservatorių lyderis L. Kasčiūnas. Praėjusį mėnesį šiuo politiku labiausiai pasitikėjo 3,5 proc. respondentų, kovą – 4,8 proc.
Be to, „Baltijos tyrimai“ kas ketvirtį tikslina uždarame klausime analizuojamų politikų ir visuomenės veikėjų
sąrašą. Remiantis šiuo tyrimu, tarp 24 visuomenės veikėjų, kuriais labiausiai pasitikima, nebepateko S. Skvernelis, o dažniau nei anksčiau buvo minimas sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Apklausa vyko 2026 m. birželio 19 – 30 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausta 1010 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), apklausa vyko 108 atrankos taškuose. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę. Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.
Saulius SkvernelisRemigijus ŽemaitaitisBaltijos tyrimai
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