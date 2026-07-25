„Nuotrauka iš konkretaus socialinio tinklo įrašo buvo pašalinta įvertinus kilusią viešą diskusiją ir siekiant atsakingai administruoti oficialų VSAT komunikacijos kanalą“, – atsakyme Eltai nurodo VSAT.
„Šis sprendimas nereiškia, kad VSAT pakeitė savo vertinimą dėl nuotraukos turinio ar jos paskelbimo tikslo“, – pabrėžiama atsakyme.
VSAT teigimu, paskelbta nuotrauka buvo siekta ne pažeminti ar sumenkinti joje užfiksuotus asmenis, o parodyti visuomenei, kaip atrodo pasienio pareigūnų realybė vykdant sulaikymo operacijas.
„Nuotrauka nebuvo siekiama žeminti ar menkinti joje užfiksuotų asmenų. Suprantame, kad visuomenėje jos vertinimai gali skirtis, ir gerbiame teisę į skirtingas nuomones“, – nurodo tarnyba.
„Nuotrauka buvo paskelbta siekiant informuoti visuomenę apie VSAT pareigūnų tarnybą, vykdytą teikiant pagalbą Latvijos kolegoms, ir atspindėjo realią tarnybinę situaciją“, – akcentuoja VSAT.
Naujas migrantų būdas: 18 atėjūnų atropojo urvu
Kaip nurodoma, VSAT kinologas bei jo keturkojis partneris nuotraukoje užfiksuoti iš karto po misijos, kurios metu po 27 kilometrų persekiojimo buvo sulaikyti keturi neteisėtai Latvijos valstybės sieną kirtę asmenys.
„Nuotraukoje matoma situacija užfiksuota iš karto po sulaikymo, kai pareigūnai vykdė teisės aktuose nustatytus veiksmus, skirtus užtikrinti tiek pareigūnų, tiek sulaikytų asmenų saugumą“, – teigia VSAT.
Tarnyba pabrėžia gerbianti žmogaus orumą bei teises nepriklausomai nuo to, koks yra jo teisinis statusas ar pilietybė.
Seimo kontrolierė: buvo galima pasirinkti ir kitas vizualines priemones
Vis tik minėtosios nuotraukos kompoziciją įvertinusi Seimo kontrolierių įstaigos vadovė Erika Leonaitė sako, kad pranešant visuomenei apie sėkmingą migrantų sulaikymo operaciją Latvijos pasienyje buvo galima pasirinkti kitą būdą.
„Siekiant informuoti apie tarnybinę pagalbą Latvijos pasieniečiams ir konkrečią sulaikymo operaciją buvo galima pasirinkti ir kitas vizualines priemones, nevaizduojant pažeidžiamoje padėtyje esančių sulaikytų asmenų. Tai patvirtina ir aplinkybė, kad diskusijų sukėlusi nuotrauka vėliau buvo pašalinta ir pakeista neutraliomis iliustracijomis“, – atsakyme Eltai teigė Seimo kontrolierė.
Jos teigimu, institucijų komunikacijoje turėtų būti vengiama „bereikalingo pažeminimo ar stigmatizavimo“, net ir tais atvejais, kai pranešama apie įstatymų pažeidėjus.
„Šiuo atveju nuotraukoje matome klūpinčius sulaikytus migrantus nuleistomis galvomis ir jų sulaikyme dalyvavusį pasienietį su tarnybiniu šuniu. Tokia kompozicija išryškina sulaikytų asmenų pažeidžiamumą ir valstybės galios santykį su jais“, – nurodė ji.
E. Leonaitės vertinimu, galima kelti klausimus, kodėl nuotraukoje užfiksuoti migrantai buvo tokioje padėtyje, ar sprendimas juos parklupdyti buvo būtinas bei kokią žinutę buvo bandoma ištransliuoti viešinant šį kadrą.
„Tai, kad nuotraukoje nematyti sulaikytų asmenų veidų, yra svarbi privatumo apsaugos priemonė, tačiau vien to nepakanka vertinant, ar viešoji komunikacija atitinka pagarbos žmogaus orumui principą“, – akcentavo Seimo kontrolierių įstaigos vadovė.
Galiausiai E. Leonaitės atsakyme atkreipiamas dėmesys, jog Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) yra pažymėjęs, jog žmogaus orumą galintys pažeisti pareigūnų veiksmai esą yra ir tie, kurie nepagrįstai sukelia sulaikytajam baimės, nerimo ar menkavertiškumo jausmą.
Susiję straipsniai
Lenkijos pasieniečiai: šiemet jau kone tūkstantis migrantų iš Lietuvos neteisėtai atvyko į Lenkiją (2)
M. Katelynas sureagavo į kritiką su migrantais nusifotografavusiam pasieniečiui: pareigūnai neturėtų būti žeminami
Sureagavo ir ministras
Kaip skelbta, šią savaitę į viešą pasipiktinimą dėl VSAT nuotraukos sureagavęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas „Žinių radijui“ pabrėžė nepritariantis savo darbą dirbusio pareigūno viešam žeminimui.
„Matėte turbūt antraštėse, kad vienas pasienietis 27 kilometrus su savo keturkoju pareigūnu sekė 4 migrantus, juos sulaikė. Ir tam tikri veikėjai socialiniuose tinkluose, kurie prieštarauja tokiems metodams, bandė pažeminti – neva čia yra neteisėta, antžmogiška, kad taip neturėtų būti“, – teigė jis.
„Yra socialiniuose tinkluose, kur yra žeminami mūsų pasieniečiai dėl tokių veiksmų. Aš tikrai nesutinku, kad taip turėtų būti“, – pridūrė vidaus reikalų ministras.
M. Katelynas ketvirtadienį apdovanojo devynis VSAT pareigūnus ir tarnybinius šunis, dalyvavusius sulaikant neteisėtai Latvijos sieną kirtusius migrantus.
Pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Reaguodama į tai, Lietuvos VSAT du kartus siuntė pasieniečių grupes pagalbos misijoms. Į Latviją abu kartus buvo siunčiama po 9 pasieniečius.
Tiesa, Lietuvoje praėjusią savaitę viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras Janis Dombrava LRT televizijai užsiminė, kad iš Lietuvos tikėtųsi pagalbos atsiunčiant bene šimtą pareigūnų.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)migrantaiMigrantai iš Baltarusijos
Rodyti daugiau žymių