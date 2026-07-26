Neseniai bukiškiečiai sulaukė žinios, kad vasaros laikotarpiu čia esančios Bukiškio pagrindinės mokyklos stadionas bus atrakintas tik nuo 10 iki 17 valandos – aiškinama, kad toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, jog yra niokojamas stadiono turtas, fiksuojami kiti naudojimosi taisyklių pažeidimai.
Vadinasi, užsukti pasportuoti į atnaujintą stadioną dalis dirbančių gyventojų jau nebegali.
„Bukiškio stadionas nėra privati mokyklos nuosavybė – jis rekonstruotas už valstybės lėšas ir projektas buvo pristatomas kaip vieša sporto infrastruktūra ne tik mokyklai, bet ir vietos bendruomenei“, – aiškino viena su portalu Lrytas kalbėjusi gyventoja, kuri tikino net pati pasisiūliusi surinkti stadione visas šiukšles, kad tik galėtų po darbo į jį užeiti.
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Tiek už Bukiškio pagrindinę mokyklą, tiek ir už jos stadioną yra atsakinga Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), kuri tvirtina, kad apie pokyčius jau yra informuota ir mokykla pasitiki. Pati ugdymo įstaiga savo ruožtu tikina, jog bendruomenė stadionu gali naudotis 49 valandas per savaitę – jau ir taip gerokai daugiau, nei numato prisiimti įsipareigojimai.
„Stadionas buvo atnaujintas valstybės lėšomis. Kartu mokyklai patikėta pareiga užtikrinti daugiau kaip 1 mln. eurų vertės valstybės turto priežiūrą, saugumą ir išsaugojimą. Todėl mokykla privalo sudaryti sąlygas naudotis stadionu ir kartu užtikrinti, kad jis išliktų tinkamos būklės mokinių ugdymui“, – nurodė mokyklos atstovai.
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Kelia klausimą dėl viešojo intereso
Apie tai, kad Bukiškio gyventojai vakarais po darbų ar anksti ryte nebegalės naudotis viešu mokyklos stadionu, jie sužinojo maždaug prieš savaitę. Paaiškėjo, kad vasaros metu stadionas bus atrakintas nuo 10 val. iki 17 val.
„Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į besikartojančius stadiono naudojimosi taisyklių pažeidimus ir siekiant užtikrinti stadiono saugumą, tinkamą priežiūrą bei atsakingą naudojimąsi mokyklos turtu. Kviečiame lankytojus laikytis stadiono naudojimosi taisyklių, gerbti vieniems kitus ir saugoti turtą, kad ši erdvė ir toliau išliktų saugi, tvarkinga“, – tokį pranešimą uždaroje feisbuko grupėje išvydo bukiškiečiai.
Ši žinia akimirksniu papiktino dalį bendruomenės – pasipylė komentarai apie tai, jog dirbantys žmonės į stadioną patekti apskritai nebegalės, o dėl pavienių taisyklių pažeidimų neturėtų būti baudžiama visa bendruomenė.
„Toks mokyklos administracijos sprendimas dėl laiko apribojimo vasarą prieštarauja projekto tikslams ir galimai yra neteisėtas“, – rašė vietos gyventojas.
„Kai reikėjo už visų pinigus pasiremontuoti, tada priklausė visuomenei, o kai paremontavo – tapo mokyklos nuosavybe“, – piktinosi kita moteris.
Stadionas po dvejus metus trukusios rekonstrukcijos buvo atvertas praėjusių metų spalį ir atsiėjo beveik 900 tūkst. eurų. Nemažą dalį lėšų tam skyrė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Su portalu Lrytas bendravusi viena Bukiškio kaimo gyventoja tvirtino, kad jau nuo pat stadiono atidarymo bendruomenė susiduria su nuolat besikeičiančia jo naudojimo tvarka.
„Iškart po viešai paskelbto atidarymo mokykla teigė, kad kol kas stadionu gali naudotis tik mokyklos mokiniai, nes objektas dar nėra visiškai paruoštas. Vėliau darbo laikas ne kartą keitėsi.
Praėjusią žiemą Bukiškio mokyklos administracija feisbuko grupėje „Bukiškis“ viešai supyko, pradėjo visus kaltinti, kad gyventojai nesilaiko stadiono taisyklių, nors visi nesuprato, kas vyksta. Daugelio vietos gyventojų nuomone, bendruomenė stadionu naudojasi atsakingai – palaiko tvarką, surenka šiukšles, o vaikams pažeidus taisykles dažnai pastabas jiems išsako patys gyventojai.
Natūralu, kad viešo objekto priežiūra pirmiausia turėtų būti užtikrinama administracijos, o ne ribojant galimybę juo naudotis“, – aiškino moteris.
Pasak gyventojos, iki šiol stadionas paprastai buvo atviras maždaug nuo 7:30 val. iki 21 val., todėl dalis gyventojų galėjo sportuoti prieš darbą arba vakare. Tačiau baigiantis mokslo metams vartai „atsiverdavo“ vis vangiau – ne vienas gyventojas ryte atvykęs sportuoti rasdavo stadioną užrakintą.
„Praėjusią savaitę Bukiškio mokykla paskelbė naują vasaros darbo laiką – stadionas visuomenei bus atviras tik nuo 10.00 iki 17.00 val. Komentavimo galimybė po įrašu buvo išjungta.
Dauguma gyventojų dirba būtent šiomis valandomis, todėl realiai naudotis stadionu tampa beveik neįmanoma. Sportuoti anksti ryte ar vakare, kai žmonės dažniausiai tam ir turi laiko, nebeleidžiama. Vadinasi, visuomenei jis neprieinamas. Ir tai yra vasara, kai švinta anksti, o temsta vėlai.
Manau, kad toks sprendimas kelia pagrįstų klausimų. Bukiškio stadionas nėra mokyklos privati nuosavybė – jis buvo rekonstruotas už valstybės lėšas ir projektas buvo pristatomas kaip vieša sporto infrastruktūra, skirta ne tik mokyklai, bet ir vietos bendruomenei. Todėl kyla klausimas, ar toks darbo laiko apribojimas atitinka projekto tikslus ir viešąjį interesą“, – dėstė vietos gyventoja.
Ji pasakojo, kad vietiniai netgi patys siūlė surinkti šiukšles, kurias palieka pažeidėjai, prižiūrėti aplinką, kad tik galėtų pasinaudoti stadionu, bet palankaus mokyklos direktorės atsako taip ir nesulaukė.
Mokykla neigia, kad stadionas neprieinamas
Portalas Lrytas dėl susiklosčiusios situacijos pirmiausia susisiekė su Vilniaus rajono savivaldybe, tačiau savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja Jolanta Gulbinovič patikslino, kad Bukiškio pagrindinė mokykla, o kartu ir jos stadionas, nėra savivaldybei pavalgi įstaiga, todėl su ja susijusių klausimų nesprendžia.
„Mokyklos stadionas yra mokyklos turtas, sprendimus dėl jo naudojimo, darbo laiko ar patekimo tvarkos priima pati mokykla kartu su jos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Savivaldybė su šiuo sprendimu nėra susijusi“, – nurodė J. Gulbinovič.
Bukiškio pagrindinės mokyklos direktorė šiuo metu atostogauja – jos pavaduotoja administracijai ir ūkiui Jūratė Meškauskienė į klausimus sutiko atsakyti raštu. Pavaduotoja pabrėžė, kad mokykla buvo ir išlieka atvira vietos bendruomenei, o visi priimti sprendimai esą neprieštarauja prisiimtiems įsipareigojimams.
„Pagal su stadiono rekonstrukciją finansavusia Nacionaline sporto agentūra sudarytą susitarimą, bendruomenei įsipareigota užtikrinti ne mažesnį kaip 32 valandų per savaitę stadiono prieinamumą. Nuo 2026 m. liepos 16 d. pakeitus stadiono darbo laiką, bendruomenė juo gali naudotis 49 valandas per savaitę – gerokai daugiau, nei numato mokyklos prisiimti įsipareigojimai. Stadionas atviras kiekvieną dieną nuo 10:00 iki 17:00 val.
Stadionas buvo atnaujintas valstybės lėšomis. Kartu mokyklai patikėta pareiga užtikrinti daugiau kaip 1 mln. eurų vertės valstybės turto priežiūrą, saugumą ir išsaugojimą. Todėl mokykla privalo sudaryti sąlygas naudotis stadionu ir kartu užtikrinti, kad jis išliktų tinkamos būklės mokinių ugdymui“, – aiškino J. Meškauskienė.
Anot direktorės pavaduotojos, vos atvėrus stadioną bendruomenei, iš karto buvo fiksuojami naudojimosi taisyklių pažeidimai ir turto niokojimo atvejai – apgadinta bėgimo takų danga, kai kuriose vietose išplėšta dirbtinė aikštės danga, matomos dviračių ir motorinių transporto priemonių paliktos žymės, padarytos landos po segmentine tvora. Taip pat stadiono teritorijoje, pasak jos, nuolat randama nuorūkų ir alkoholinių gėrimų taros.
„Reaguodama į situaciją, mokykla viešai paskelbė naudojimosi taisykles, informavo apie jų nesilaikymo pasekmes ir pakvietė bendruomenės atstovus dialogui, siekdama kartu ieškoti sprendimų. Vasaros laikotarpiu pažeidimams pasikartojus ir didėjant stadiono infrastruktūros sugadinimo rizikai, buvo priimtas sprendimas pakeisti stadiono darbo laiką“, – komentavo J. Meškauskienė.
Ji taip pat patikino, kad iš gyventojų mokykla nėra sulaukusi siūlymų prisidėti prie stadiono priežiūros ar kitų sprendimų.
„Dar po stadiono atnaujinimo, pastebėjus pirmuosius pažeidimus, iniciavome susitikimą su aplinkiniais gyventojais, kvietėme aptarti stadiono naudojimo bei priežiūros klausimus, tačiau į kvietimą nebuvo atsiliepta. Taip pat mokyklos Tėvų taryba buvo pakvietusi bendruomenę dalyvauti pavasarinėje talkoje stadiono ir jo aplinkos tvarkymui, tačiau dalyvių aktyvumas buvo labai mažas“, – nurodė mokyklos atstovė.
Bukiškio pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja akcentavo, kad toks sprendimas nebuvo priimtas siekiant riboti bendruomenės galimybes naudotis stadionu.
„Jis priimtas siekiant apsaugoti mokyklai patikėtą valstybės turtą, užtikrinti racionalų stadiono priežiūros organizavimą ir išsaugoti sporto infrastruktūrą tinkamos būklės naujų mokslo metų pradžiai. Naudojimasis viešąja sporto infrastruktūra yra neatsiejamas nuo pareigos laikytis nustatytų taisyklių ir tausoti valstybės turtą.
Mokykla vykdo visus prisiimtus įsipareigojimus bendruomenei ir juos viršija. Kartu svarbu pažymėti, kad pagrindinė mokyklos paskirtis yra užtikrinti mokinių ugdymą, jų saugumą ir kokybišką ugdymo aplinką. Viešosios sporto infrastruktūros plėtra, jos prieinamumo gyventojams užtikrinimas ir gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas yra savivaldybių funkcija.
Todėl mokykla negali perimti savivaldybei priskirtų funkcijų, tačiau ir toliau vykdys prisiimtus įsipareigojimus bendruomenei bei sieks konstruktyvaus bendradarbiavimo, kad stadionas išliktų prieinamas, saugus ir tinkamas naudoti tiek mokiniams, tiek vietos gyventojams“, – raštu pateiktame atsakyme išdėstė J. Meškauskienė.
Sureagavo ministerija
Savo atsaką Lrytas pateikė ir mokyklos steigėja – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Jos atstovai pabrėžė, kad nors ministerija ir yra Bukiškio pagrindinės mokyklos steigėja, stadioną patikėjimo teise valdo mokykla ir ji gali priimti sprendimus savarankiškai, pirmiausia atsižvelgdama į jos mokinių poreikius.
Mokykla, nurodė ŠMSM atstovai, yra informavusi ministeriją apie pakeistą stadiono darbo laiką. Tiesa, ministerija dėl šios situacijos jau sulaukė ir gyventojo skundo.
„Laikas pakoreguotas dėl stadiono niokojimo atvejų. Kaip mus informavo mokykla, stadionas nėra užvertas vietos bendruomenei, jis uždaromas vakare ir naktį, atviras 10.00–17.00 val.
Esame gavę skundą dėl stadiono prieinamumo, jį nagrinėjame, sieksime sprendimo, kuris užtikrintų ir turto saugumą, ir bendruomenės poreikius. Pernai rudenį buvo baigta Bukiškio pagrindinės mokyklos stadiono rekonstrukcija.
Stadiono atnaujinimo darbai tęsėsi daugiau nei metus, tam iš viso buvo skirta beveik 900 tūkst. eurų valstybės lėšų.
Visiškai atnaujintame stadione įrengta futbolo aikštė su dirbtine danga, krepšinio aikštelė, gumos granulių dangos bėgimo takai, lengvosios atletikos reikalavimus atitinkanti šuoliaduobė, įrengtas apšvietimas, tvora. Stadionas pritaikytas žmonėms su negalia“, – vardijo ŠMSM.
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