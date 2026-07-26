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ISM rektorius sureagavo į abejones dėl M. Sinkevičiaus disertacijos: „Plika akim matom“ (1)

2026 m. liepos 26 d. 22:11
Ingrida Steniulienė
Viešojoje erdvėje kylant vis daugiau abejonių dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos, ISM universiteto vadovas Dalius Misiūnas pareiškė, kad tokia diskusija bandoma pakenkti socialdemokratų lyderio reputacijai.
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„Plika akim matom – bandoma pakenkti reputacijai žmogaus, kuris užima aukštą postą, praėjus 10 metų nuo apsigynimo.
Neatsisakau argumento, kad tai – akademinis produktas, kurį galima akademiškai nagrinėti, bet tai turi būti daroma pagal reglamentuotą tvarką, tuo tarpu ta vieša diskusija labiau panaši į politizavimą“, – LRT televizijos laidoje „Savaitė“ svarstė ISM universiteto rektorius.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad prieš 10 metų bendrai Lietuvoje mokslo kokybė buvo kita nei yra šiandien.

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„Reikia tą sąžiningai pasakyt, ji nuo tol laiko pagerėjus“, – sakė D. Misiūnas.
Baigęs Jonavos Senamiesčio gimnaziją M. Sinkevičius įstojo į Vilniaus universiteto (VU) Ekonomikos fakultetą, kuriame įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalaurą. Studijas jis toliau tęsė ISM Ekonomikos ir vadybos universitete, kur 2009-aisiais įgijo marketingo ir vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, o 2015 m. – apgynė daktaro disertaciją
Pastaruoju metu viešojoje erdvėje keliami klausimai dėl 2015 m. ISM Ekonomikos ir vadybos universitete apgintos M. Sinkevičiaus disertacijos – jos pateikimo į Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų (ETD, dabar – eLABa) sistemą bei galimo plagiato.
Kilus klausimų, kodėl ministro pirmininko disertacija nebuvo prieinama eLABa sistemoje, M. Sinkevičius pasirašė sutartį dėl mokslo darbo viešinimo. Kaip Eltą informavo ISM universiteto atstovė, darbas į sistemą buvo įkeltas liepos 16 d.
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Vėliau ISM universitetas pranešė sulaukęs oficialaus kreipimosi iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl galimo nusižengimo, susijusio su ministro pirmininko apginta daktaro disertacija.
Aukštoji mokykla išplatintame pranešime nurodė, kad gautas kreipimasis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal universitete galiojančią tvarką.
Pats premjeras sakė neabejojantis, kad galimi tyrimai dėl jo daktaro disertacijos baigtųsi jam palankiai. Pasak Vyriausybės vadovo, darbą jis parašė pats, todėl diskusijos šia tema turėtų baigtis.
Mindaugas Sinkevičiusdisertacijosrektorius

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