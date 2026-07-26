Lietuvos dienaAktualijos

K. Budrys lankysis Pietryčių Azijoje: stiprins ekonominius ryšius su Tailandu ir Vietnamu

2026 m. liepos 26 d. 10:14
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sekmadienį vyksta oficialaus vizito į Tailandą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), Bankoke ministras susitiks su Tailando ministru pirmininku, užsienio reikalų, skaitmenizacijos bei energetikos ministrais. K. Budrys taip pat susitiks su Tailando lietuvių bendruomene.
Aptaręs bendradarbiavimą Tailande, K. Budrys antradienį vyks į Vietnamą. Hanojuje suplanuoti jo susitikimai su šalies vadovais ir didžiausių Vietnamo valstybinių energetikos įmonių – naftos ir dujų bei elektros grupių – vadovais.
URM teigimu, vizitų metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas ekonominio ir energetinio bendradarbiavimo klausimams aptarti.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.