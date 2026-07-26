K. Budrys lankysis Pietryčių Azijoje: stiprins ekonominius ryšius su Tailandu ir Vietnamu

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), Bankoke ministras susitiks su Tailando ministru pirmininku, užsienio reikalų, skaitmenizacijos bei energetikos ministrais. K. Budrys taip pat susitiks su Tailando lietuvių bendruomene.
Aptaręs bendradarbiavimą Tailande, K. Budrys antradienį vyks į Vietnamą. Hanojuje suplanuoti jo susitikimai su šalies vadovais ir didžiausių Vietnamo valstybinių energetikos įmonių – naftos ir dujų bei elektros grupių – vadovais.
URM teigimu, vizitų metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas ekonominio ir energetinio bendradarbiavimo klausimams aptarti.