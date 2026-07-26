Lietuvos dienaAktualijos

Lietuvos kariuomenė informuoja: šalies keliais judės sąjungininkų karinė technika (1)

2026 m. liepos 26 d. 14:34
Lietuvos kariuomenė informuoja, kad sekmadienį ir pirmadienį šalies keliuose gyventojai gali pastebėti intensyvesnį NATO sąjungininkų karių ir karinės technikos judėjimą.
Daugiau nuotraukų (1)
Intensyviausias karinės technikos judėjimas numatomas sekmadienio vakarą nuo 22 val. iki pirmadienio nakties, 2.30 val., Kalvarijos – Kazlų Rūdos kryptimi, skelbia kariuomenė.
„Siekiant užtikrinti eismo saugumą, karinės technikos kolonas lydės Lietuvos kariuomenės Karo policijos ekipažai. Dėl karinės technikos judėjimo kai kuriose kelio atkarpose galimi laikini eismo sulėtėjimai, todėl vairuotojams rekomenduojama iš anksto įvertinti kelionės laiką“, – teigiama pranešime.
Gyventojų prašoma būti atidiems, laikytis Kelių eismo taisyklių reikalavimų ir vykdyti Karo policijos pareigūnų nurodymus.
Susiję straipsniai
Šiauliuose lankėsi JAV kariuomenės atstovai: aptartas pasirengimas krizėms

Šiauliuose lankėsi JAV kariuomenės atstovai: aptartas pasirengimas krizėms

L. Kasčiūnui užkliuvo G. Nausėdos įspėjimas dėl Rusijos: paskleidė nežinomybės šydą ir dabar turime aiškintis

L. Kasčiūnui užkliuvo G. Nausėdos įspėjimas dėl Rusijos: paskleidė nežinomybės šydą ir dabar turime aiškintis (8)

Karinės jūrų pajėgos atidavė pagarbą žuvusiems jūroje

Karinės jūrų pajėgos atidavė pagarbą žuvusiems jūroje

Sąjungininkų pajėgų perdislokavimai yra įprasta NATO veiklos dalis, prisidedanti prie Lietuvos ir viso Aljanso gynybinio pasirengimo stiprinimo.
Lietuvos kariuomenė dėkoja gyventojams už supratingumą.
Kariuomenėsąjungininkaikarinė technika

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.