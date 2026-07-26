Intensyviausias karinės technikos judėjimas numatomas sekmadienio vakarą nuo 22 val. iki pirmadienio nakties, 2.30 val., Kalvarijos – Kazlų Rūdos kryptimi, skelbia kariuomenė.
„Siekiant užtikrinti eismo saugumą, karinės technikos kolonas lydės Lietuvos kariuomenės Karo policijos ekipažai. Dėl karinės technikos judėjimo kai kuriose kelio atkarpose galimi laikini eismo sulėtėjimai, todėl vairuotojams rekomenduojama iš anksto įvertinti kelionės laiką“, – teigiama pranešime.
Gyventojų prašoma būti atidiems, laikytis Kelių eismo taisyklių reikalavimų ir vykdyti Karo policijos pareigūnų nurodymus.
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