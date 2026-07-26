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Po žiauraus išpuolio prieš paauglę – jos advokato žinia ir raudona lemputė dėl socialinių tinklų: yra vienas paradoksas
2026 m. liepos 26 d. 07:00
Lrytas Premium nariams
Prieš kiek daugiau nei savaitę visą šalį sukrėtė Marijampolėje įvykusi paauglės egzekucija. Šis incidentas vėl apnuogino niekaip neišsprendžiamą patyčių problemą ir sukėlė dar daugiau naujų klausimų.
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Smurtas
Marijampolė
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