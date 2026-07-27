ISM rektorius apie M. Sinkevičiaus disertaciją: vertinimą turi atlikti atsakingos institucijos

Pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame įraše D. Misiūnas nurodė, kad ISM universiteto etikos komisija atliks tyrimą dėl gauto skundo, o jo išvados bus pateiktos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai.
„Tyrimo išvados bus pateiktos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierės tarnybai“, – rašė ISM vadovas.
Komentuodamas klausimus dėl to, kodėl M. Sinkevičiaus disertacija anksčiau nebuvo prieinama Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa), D. Misiūnas teigė, kad tai greičiausiai lėmė žmogiška klaida.
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„Nors tuo metu nedirbau ISM, manau, kad priežastis yra žmogiška klaida. Tai nebuvo išskirtinis M. Sinkevičiaus atvejis – patikrinę radome dar keletą analogiškų situacijų“, – teigė jis.
Pasak rektoriaus, gavus autoriaus sutikimą, disertacijos elektroninė versija buvo paskelbta eLABa sistemoje.
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D. Misiūnas taip pat atmetė abejones dėl doktorantūros reikalavimų įvykdymo. Anot jo, M. Sinkevičiaus disertacijos gynimo metu buvo įvykdytas reikalavimas publikuoti du mokslinius straipsnius.
„Galiu tik patvirtinti, kad šis reikalavimas buvo įvykdytas – gynimo metu du straipsniai buvo paskelbti moksliniuose žurnaluose“, – nurodė ISM rektorius.
Jis pabrėžė, kad disertacijos atitiktį reikalavimams vertino gynimo taryba, kurią sudarė skirtingų universitetų mokslininkai.
Kalbėdamas apie viešojoje erdvėje atliekamą disertacijos analizę dirbtinio intelekto įrankiais, ISM vadovas sakė, kad tokios technologijos gali padėti analizuoti tekstus, tačiau galutinį vertinimą turi atlikti specialistai.
„Galutinis sprendimas turi būti paliktas atsakingoms institucijoms ir mokslininkams“, – teigė jis.
D. Misiūnas pabrėžė, kad pats disertacijos turinio nevertins, nes tai turės padaryti etikos komisija. Pasak jo, moksliniuose darbuose gali pasitaikyti citavimo klaidų ar kitų netikslumų, tačiau nustatyti trūkumai turi būti įvertinti pagal nustatytą tvarką.
„Akademinė etika yra svarbu ir tam nėra senaties termino“, – rašė ISM rektorius.
ELTA primena, kad pastaruoju metu viešojoje erdvėje kilo diskusijų dėl 2015 metais ISM Ekonomikos ir vadybos universitete apgintos M. Sinkevičiaus daktaro disertacijos – jos nepaskelbimo Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų (ETD, dabar – eLABa) sistemoje bei galimų akademinės etikos pažeidimų.
Kilus klausimų, kodėl premjero disertacija nebuvo prieinama eLABa sistemoje, M. Sinkevičius pasirašė sutikimą dėl mokslo darbo viešinimo. ISM universiteto atstovė Eltai informavo, kad disertacija į sistemą įkelta liepos 16 dieną.
Vėliau ISM universitetas pranešė gavęs oficialų kreipimąsi iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl galimo akademinės etikos pažeidimo, susijusio su ministro pirmininko apginta daktaro disertacija.
Universitetas nurodė, kad gautas kreipimasis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal ISM galiojančią tvarką.
Pats premjeras teigė neabejojantis, kad galimi tyrimai dėl jo disertacijos baigtųsi jam palankiai. M. Sinkevičiaus teigimu, darbą jis parašė pats, todėl diskusijos šia tema turėtų būti užbaigtos.
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetasMindaugas Sinkevičiusdisertacija
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