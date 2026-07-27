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KAM: NATO naikintuvai praėjusią savaitę 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

2026 m. liepos 27 d. 17:30
Praėjusią savaitę NATO oro policijos naikintuvai Baltijos šalyse keturis kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
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Liepos 21 d. oro policijos naikintuvai du kartus kilo atpažinti Rusijos orlaivių. Vienu atveju buvo atpažinti du bombonešiai TU-22M ir du naikintuvai SU-35S, skridę tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Rusijos žemyninę dalį.
Tą pačią dieną taip pat buvo atpažintas Rusijos naikintuvas SU-30SM, skridęs tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Kaliningrado sritį.
Liepos 23 d. NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti Rusijos žvalgybinio orlaivio IL-20M, skridusio tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį.

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Liepos 25 d. naikintuvai kilo atpažinti dar vieno IL-20M, skridusio iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį.
Visi minėti orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, neturėjo skrydžio planų ir nepalaikė radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC).
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ELTA primena, kad NATO oro policijos misijas Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.
NATO oro policijos misijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Krašto apsaugos ministerija (KAM)
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