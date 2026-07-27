LSDP inicijavo kreipimąsi į KT dėl I. Šimonytės Vyriausybės programos patvirtinimo procedūros

Kaip skelbia socialdemokratai, KT prašoma ištirti, ar 2020 m. gruodžio viduryje priimtas Seimo nutarimas, kuriuo pritarta I. Šimonytės Vyriausybės programai, pagal jo priėmimo tvarką neprieštarauja Konstitucijai
„Konstitucija negali būti aiškinama pagal politinį patogumą – vienaip, kai Vyriausybę sudaro konservatoriai, ir kitaip, kai ją formuoja jų politiniai oponentai. Jeigu programos projekto registravimo momentas kelia konstitucinių abejonių dėl XXI Vyriausybės, analogišką 2020 metų situaciją taip pat turi įvertinti Konstitucinis Teismas. Tikimės, kad abi situacijos bus vertinamos nuosekliai ir pagal tą patį konstitucinį standartą“, – pranešime cituojama LSDP frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė.
„Tai reiškia, kad Seimo nutarimo dėl konkrečios Vyriausybės programos priėmimo procedūra buvo pradėta 1 val. 49 min. anksčiau, negu įsigaliojo teisės aktas, kuriuo oficialiai patvirtinta tos Vyriausybės sudėtis. Nors programa Seimui buvo pristatyta kitą dieną, kai prezidento dekretas jau galiojo, toliau buvo svarstytas ir priimtas tas pats iki dekreto įsigaliojimo įregistruotas projektas. Po prezidento dekreto oficialaus paskelbimo ir įsigaliojimo naujas projektas nebuvo įregistruotas“, – rašoma pranešime.
Viliasi M. Sinkevičiaus lyderystės, tačiau Vyriausybės programa kelia klausimų: to neturėtų būti
LSDP prašo atsakyti, ar Seimo nutarimo dėl konkrečios Vyriausybės programos priėmimo procedūra gali būti pradedama dar neįsigaliojus prezidento dekretui dėl tos Vyriausybės sudėties. Taip pat prašoma įvertinti Seimo nutarimo atitiktį Konstitucijos nuostatoms, reglamentuojančioms teisės aktų įsigaliojimą, jų priėmimo procedūras ir įgaliojimų Vyriausybei suteikimą, taip pat konstituciniams teisinės valstybės bei atsakingo valdymo principams.
Reikalingus Seimo narių parašus LSDP planuoja surinkti artimiausiu metu.
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Kreipimuisi į KT reikalingi 29 Seimo narių parašai.
Kaip skelbta, Seimo opozicijoje esančių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) ir Liberalų sąjūdžio frakcijų atstovai pirmadienio rytą pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į KT.
Pastarieji prašo pripažinti, kad Seimo nutarimas dėl M. Sinkevičiaus Vyriausybės programos pagal priėmimo tvarką prieštarauja keliams Konstitucijos straipsniams bei teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams. Taip pat prašoma įvertinti Seimo statuto 194 straipsnio atitiktį Konstitucijai dėl jame esančio teisinio reguliavimo trūkumo.
ELTA primena, kad diskusijos viešoje erdvėje šiuo klausimu prasidėjo po to, kai naujienų portalui „15min“ Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kūris pažymėjo, kad premjeru paskirtas M. Sinkevičius Vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto.
Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas liepos 3 dieną. O prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį, pasirašė liepos 6-ąją.
Savo ruožtu pats M. Sinkevičius teigė, kad Vyriausybės programa Seimo posėdyje pristatyta jau po prezidento dekreto dėl pasirašymo. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas svarstė, kad opozicija manipuliuoja sąvokomis.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Ingrida ŠimonytėVyriausybė
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