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Opozicija pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į KT dėl Vyriausybės teisėtumo

2026 m. liepos 27 d. 10:01
Seimo opozicijoje esančių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) ir Liberalų sąjūdžio frakcijų atstovai pirmadienio rytą pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į Konstitucinį Teismą (KT) dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės teisėtumo.
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„Kreipimesi Seimo nariai prašo įvertinti, ar Seimo nutarimas, kuriuo patvirtinta dvidešimt pirmosios Vyriausybės, vadovaujamos premjero M. Sinkevičiaus, programa, neprieštarauja Konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta dar iki oficialaus Vyriausybės sudėties patvirtinimo. Taip pat prašoma ištirti Seimo statuto galimą teisinę spragą, leidusią dokumentus registruoti tokios teisės neturintiems asmenims“, – nurodoma TS-LKD pranešime spaudai.
Kreipimuisi į KT reikalingi 29 Seimo narių parašai.
Kaip skelbta, diskusijos viešoje erdvėje šiuo klausimu prasidėjo po to, kai naujienų portalui „15min“ Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kūris pažymėjo, kad premjeru paskirtas M. Sinkevičius Vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto.
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Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas liepos 3 dieną. O prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį, pasirašė liepos 6-ąją.
Savo ruožtu pats M. Sinkevičius teigė, kad Vyriausybės programa Seimo posėdyje pristatyta jau po prezidento dekreto dėl pasirašymo. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas svarstė, kad opozicija manipuliuoja sąvokomis.
ELTA primena, kad Vyriausybė pasikeitė socialdemokratams performavus valdančiąją koaliciją ir joje atsisakius bendradarbiavimo su „Nemuno aušra“.
Ingos Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.
opozicijaKonstitucinis TeismasMindaugas Sinkevičius

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