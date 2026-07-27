Diskusijos viešoje erdvėje dėl M. Sinkevičiaus Vyriausybės teisėtumo prasidėjo po to, kai naujienų portalui 15min Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kūris pasakė, kad premjeras Vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus Ministrų kabineto.
Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas liepos 3 dieną, o prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį, pasirašė liepos 6-ąją.
92 Konstitucijos straipsnis numato, kad ministras pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo pristato Seimui jo sudarytą ir prezidento patvirtiną Vyriausybę bei teikia svarstyti jos programą. Šalies vadovas paskyrė M. Sinkevičių birželio 30 d.
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Naujieji ministrai, keliaudami per opozicines frakcijas, sulaukė nemažai klausimų, ar jie apskritai bent kažkiek prisidėjo prie Vyriausybės programos projekto rengimo. Dalis jų pasiūlymų tapti ministrais sulaukė kelios dienos iki prezidento egzamino ar, aplinkos ministrės atveju, jo išvakarėse.
Kaip numato Konstitucija, kreiptis į KT gali ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių – bent 29 parlamentarai.
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Parašus renkantys konservatoriai pirmadienį tikino, kad kreipsis į Konstitucinį Teismą. Pasiruošę tam buvo ir socialdemokratai – neilgai trukus patys pradėjo rinkti parašus ir darys tą patį.
Socialdemokratai tvirtina, kad 2020-aisiais, kai darbą pradėjo I. Šimonytės Vyriausybė, situacija buvo analogiška: pirmiau – Vyriausybės programos projektas, o prezidento dekretas – tik po to.
Seimo kanceliarijos atstovai Lrytas nurodė, kad I. Šimonytės Vyriausybės programa bei prezidento dekretas buvo registruoti tą pačią 2020 m. gruodžio 7-ąją. Tačiau programos projektas – anksčiau. Jis Teisės aktų informacinėje sistemoje pasirodė 13.42 val., o prezidento dekretas Teisės aktų registre užregistruotas 15.31 val.
Kas rašoma kreipimesi?
Kaip skelbia į KT besikreipsiantys „socdemai“, prašoma ištirti, ar 2020 m. gruodžio viduryje priimtas Seimo nutarimas, kuriuo pritarta I. Šimonytės Vyriausybės programai, pagal jo priėmimo tvarką neprieštarauja Konstitucijai
„Konstitucija negali būti aiškinama pagal politinį patogumą – vienaip, kai Vyriausybę sudaro konservatoriai, ir kitaip, kai ją formuoja jų politiniai oponentai. Jeigu programos projekto registravimo momentas kelia konstitucinių abejonių dėl XXI Vyriausybės, analogišką 2020 metų situaciją taip pat turi įvertinti Konstitucinis Teismas. Tikimės, kad abi situacijos bus vertinamos nuosekliai ir pagal tą patį konstitucinį standartą“, – cituojama LSDP frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė.
„Tai reiškia, kad Seimo nutarimo dėl konkrečios Vyriausybės programos priėmimo procedūra buvo pradėta 1 val. 49 min. anksčiau, negu įsigaliojo teisės aktas, kuriuo oficialiai patvirtinta tos Vyriausybės sudėtis. Nors programa Seimui buvo pristatyta kitą dieną, kai prezidento dekretas jau galiojo, toliau buvo svarstytas ir priimtas tas pats iki dekreto įsigaliojimo įregistruotas projektas. Po prezidento dekreto oficialaus paskelbimo ir įsigaliojimo naujas projektas nebuvo įregistruotas“, – rašoma pranešime.
LSDP prašo atsakyti, ar Seimo nutarimo dėl konkrečios Vyriausybės programos priėmimo procedūra gali būti pradedama dar neįsigaliojus prezidento dekretui dėl tos Vyriausybės sudėties. Taip pat prašoma įvertinti Seimo nutarimo atitiktį Konstitucijos nuostatoms, reglamentuojančioms teisės aktų įsigaliojimą, jų priėmimo procedūras ir įgaliojimų Vyriausybei suteikimą, taip pat konstituciniams teisinės valstybės bei atsakingo valdymo principams.
Reikalingus Seimo narių parašus LSDP planuoja surinkti artimiausiu metu.
Mindaugas SinkevičiusIngrida ŠimonytėVyriausybė
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