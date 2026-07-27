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Po tragiškos 19-metės avarijos Vilniaus rajone – M. Sinkevičiaus užuojauta šeimai

2026 m. liepos 27 d. 11:26
Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pirmadienį pareiškė užuojautą dėl tragiškoje avarijoje Vilniuje žuvusios devyniolikmetės merginos.
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„Žinia apie penkis šimtukus valstybiniuose brandos egzaminuose pelniusios talentingos abiturientės žūtį mums visiems dar kartą priminė, koks trapus yra gyvenimas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Vyriausybės vadovas.
„Nuoširdžiai užjaučiu merginos šeimą, artimuosius, draugus, mokytojus ir visą mokyklos bendruomenę. Tegul šviesus jos atminimas amžinai išlieka mūsų širdyse ir įpareigoja dėti maksimalias pastangas, kad tokių netekčių keliuose būtų kuo mažiau“, – pažymėjo jis.
Dėl merginos žūties užuojautą praėjusią savaitę taip pat pareiškė sostinės meras Valdas Benkunskas, pažymėjęs, kad ji buvo viena iš penkių geriausiai įvertintų sostinės abiturientų.

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Kaip praėjusią savaitę pranešė policija, ketvirtadienį apie 14.30 val. Vilniaus rajone, Ažulaukės kaime, Nemenčinės g., automobilis „BMW 116“, vairuojamas moters (gimusios 2007 m.), lenkiant automobilį „Ford Galaxy“ išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu krovininiu automobiliu „MAN TGA 26.350“, kurį vairavo vyras, gimęs 1963 m.
Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai iš transporto priemonės ištraukė joje prispaustą 2007 m. gimusią merginą ir perdavė ją greitosios medicinos pagalbos medikams. Šie bandė merginą gaivinti, tačiau ji mirė medikų automobilyje.
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Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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