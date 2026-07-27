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S. Skverneliui – teismo smūgis dėl apykojės (1)

2026 m. liepos 27 d. 10:56
Gytis Pankūnas
Kauno apygardos teismas pirmadienį nusprendė atmesti parlamentaro, buvusio Demokratą sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl politikui skirtos dėvėti apykojės.
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„Skundas atmestas ir palikta galioti apylinkės teismo nutartis“, – Eltai sakė Kauno apygardos teismo atstovė Eglė Mažuolė.
Šis teismo sprendimas yra neskundžiamas.
Saulius SkvernelisDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“apykojis
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