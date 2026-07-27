SAM kancleriu paskirtas buvęs Seimo pirmininko patarėjas L. Vičkačka

Pasak sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio, paskyrus naująjį kanclerį, baigtas pagrindinis ministerijos vadovų komandos formavimo etapas.
„Džiaugiuosi, kad komandoje turėsime stiprų viešojo valdymo ir socialinės politikos ekspertą. Šiuo žingsniu esminis vadovybės komandos formavimo etapas yra baigtas – turime tvirtą, kompetentingą ir darbus jau pradėjusią komandą“, – pranešime sakė L. Kukuraitis.
Darbą ministerijoje pradedantis L. Vičkačka savo ruožtu pabrėžė sieksiantis užtikrinti sklandų ir efektyvų ministerijos darbą.
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„Ateinu siekdamas savo patirtį ir kompetencijas pritaikyti sveikatos priežiūros sistemoje. Sveikatos sistema ir tinkamas jos veikimas svarbus kiekvienam gyventojui, man atrodo labai prasminga būtent čia prisidėti prie reikšmingų pokyčių bei apčiuopiamų rezultatų“, – sakė L. Vičkačka.
Prieš tapdamas SAM kancleriu, L. Vičkačka dirbo Seimo pirmininko patarėju ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ administracijos vadovu.
Anksčiau jis taip pat ėjo ministro patarėjo ir projekto vadovo pareigas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, buvo Seimo pirmininko pavaduotojo patarėju.
ELTA primena, kad L. Kukuraičio politinėje komandoje darbus tęsia viceministrai Skirmantas Krunkaitis ir Danielius Naumovas. Be to, praėjusią savaitę jos gretas papildė nauji viceministrai – Edita Gudišauskienė ir Ignas Rubikas bei trys patarėjai – Fausta Roznytė, Dalia Sakalauskaitė-Babravičė ir Gintaras Maželis.