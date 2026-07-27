UNESCO palankiai įvertino Kauno pažangą saugant modernistinį paveldą ir didinant jo matomumą

„Prieš trejus metus, 2023-aisiais, UNESCO Pasaulio paveldo komitetas pripažino išskirtinę modernistinio Kauno visuotinę vertę ir įtraukė jį į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Nors tuomet kelios šalys išsakė pastabas apie tobulintinas paraiškos vietas, tačiau tai nesukėlė abejonių dėl Kauno tinkamumo gauti UNESCO titulą. Šiemet į UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesiją sugrįžome pristatyti pažangą – apie jau įgyvendintas rekomendacijas ir vykdomus kitus darbus“, – sakė Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Saulius Rimas.
48-oji UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesija šiemet surengta Pusane – antrame pagal dydį Pietų Korėjos mieste. Renginyje dalyvavo apie 3 tūkst. delegatų iš daugiau kaip 150 valstybių. Komitetas nagrinėjo 33 naujų vietovių įrašymą į Pasaulio paveldo sąrašą bei aptarė 147 pasaulio paveldo vietovių išsaugojimo būklę. Į pastarųjų sąrašą pateko ir Kaunas.
2023 m. įtraukiant modernistinį Kauną į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, komitetas pripažino jo išskirtinę visuotinę vertę, tačiau pateikė rekomendacijas tolesniam vietovės apsaugos stiprinimui.
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Jomis siekta aiškiau pagrįsti Kauno reikšmę Rytų ir Vidurio Europos modernizacijos kontekste, patikslinti pasaulio paveldo vietovės ribas, sustiprinti valdymo sistemą bei parengti integruotą apsaugos ir stebėsenos planą.
Taip pat rekomenduota įteisinti Poveikio paveldui vertinimą (HIA), parengti išsamią tarpukario pastatų inventorizaciją, didinti privačių savininkų informuotumą ir sukurti nuolatinį visuomenės dalyvavimo vietovės valdyme mechanizmą.
Atliepiant šias pastabas, pastaruosius metus Kaunas nuosekliai tobulino priemones, skirtas modernistinio paveldo apsaugai ir valdymui stiprinti.
Nacionaliniu lygmeniu buvo patvirtintas patikslintas išskirtinės visuotinės vertės (angl. Outstanding Universal Value, OUV) pareiškimas, konkretizuojant Kauno išskirtinę reikšmę Europos modernizacijos kontekste bei išryškinant miesto savitumą. Šį dokumentą 2024 m. patvirtino ir UNESCO Pasaulio paveldo komitetas.
Taip pat nutarta nežymiai išplėsti UNESCO vertybės buferinę zoną, o atitinkamą jos ribų pakeitimą planuojama teikti Pasaulio paveldo centro tvirtinimui.
Lygiagrečiai atliekama išsami tarpukario pastatų inventorizacija, kuri bus integruojama į GIS (geografinės informacinės sistemos) duomenų bazę. Per trejus metus Kultūros vertybių registras papildytas 43 naujais modernizmo objektais. Sprendimai leis nuosekliai stebėti pastatų būklę, planuoti jų priežiūrą ir efektyviau valdyti modernistinio paveldo apsaugą.
Miestas finalizuoja UNESCO pasaulio paveldo vertybės valdymo ir veiksmų planus, kuriuos tikimasi užbaigti dar šiemet. Lygiagrečiai rengiami Naujamiesčio, Žaliakalnio I ir Žaliakalnio II apsaugos planai, kurie ateityje bus sujungti į vieną integruotą apsaugos valdymo planą.
Dar vienas reikšmingas žingsnis – patobulinta teisinė apsaugos sistema. 2025 m. atnaujinus Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvoje įteisintas Poveikio paveldui vertinimas (angl. Heritage Impact Assessment, HIA). Jis skirtas nustatyti, ar planuojamos didelės apimties statybos, teritorijų plėtros ar kitos veiklos nedarys neigiamo poveikio saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių išskirtinei visuotinei vertei ir fizinei būklei.
2023-aisiais Kauno miesto savivaldybė parengė ir patvirtino rekomendacijas dėl Stoglangių, pastogių ir antstatų įrengimo istoriniuose pastatuose. Dokumente pateikiami esminiai principai, kaip tvarkant ar rekonstruojant pastatus nepažeisti jų vientisumo ir vertingųjų savybių. Rekomendacijos – pagalbinė priemonė architektams, statytojams ir paveldinių objektų šeimininkams.
Skatinant kauniečius tvarkytis jiems priklausantį turtą, Paveldotvarkos programa tapo dar lankstesnė – jos lėšomis finansuojami UNESCO teritorijoje ir jos buferinėje zonoje esančių pastatų tvarkybos darbai, kauniečių paraiškos priimamos ištisus metus.
„Kaune lieka vis mažiau apšepusių fasadų ir apleistų viešųjų erdvių. Ir tai nėra tik gražūs planai popieriuje – turime šimtus pavyzdžių, kaip sutvarkytas pastatas pakeičia visą supančią aplinką. Miestas tvarko tai, kas svarbu visiems kauniečiams, o kartu sudarome sąlygas ir patiems gyventojams atnaujinti savo turtą, skiriant miesto finansavimą. Kuo daugiau susitvarkysime šiandien, tuo gražesnį Kauną paliksime ateities kartoms“, – sakė meras Visvaldas Matijošaitis.
Didelis dėmesys skirtas ir visuomenės įtraukimui bei modernistinio Kauno pažinimo skatinimui. Nuo 2024 m., per programą „Iniciatyvos Kaunui“ įgyvendinami edukaciniai, kultūriniai ir bendruomeniniai projektai, organizuojamos ekskursijos, kūrybinės dirbtuvės, leidžiamos publikacijos. Po ilgos pertraukos į miestą sugrįžo ir Tarptautinis skulptūros simpoziumas, išskirtinai dedikuotas Kauno modernizmui.
Nuo UNESCO populiarinimo krypties įtraukimo į programą iš viso suorganizuoti 465 renginiai, kuriems skirta daugiau kaip 680 tūkst. Eur.
Miesto bendruomenė taip pat prisidėjo prie atnaujinto Valdymo plano rengimo. Viešose konsultacijose dalyvavo gyventojai, paveldosaugos specialistai, architektai, verslo ir kultūros bendruomenių atstovai.
„Džiugu, kad Kaunas demonstruoja nuoseklią pažangą siekiant Pasaulio paveldo vertybės išsaugojimo tikslų. Sesijos metu Pasaulio paveldo komitetas Kauno pažangą įvertino teigiamai, todėl sprendimas buvo priimtas be debatų“, – pasiekimus reziumavo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Paveldo programų vadovė Renata Vaičekonytė-Kepežinskienė.
Pasaulio paveldo centras, ICOMOS ir ICCROM savo vertinime palankiai įvertino Lietuvos padarytą pažangą ir pastangas įgyvendinti 2023 m. pateiktas Pasaulio paveldo komiteto rekomendacijas.
Tuo pačiu pabrėžiama, kad nuoseklus pradėtų priemonių įgyvendinimas ir tolesnis bendradarbiavimas su UNESCO institucijomis bus svarbus siekiant užtikrinti ilgalaikį šios išskirtinės pasaulio paveldo vietovės išsaugojimą. Numatyta, kad kita Kauno ataskaita Pasaulio paveldo centrui bus teikiama 2027-ųjų gruodį.
Daugiau apie Kauno modernizmą, UNESCO Pasaulio paveldo ir Europos paveldo ženklo titulus galite sužinoti modernist.kaunas.lt
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