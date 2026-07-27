Žurnalistas Š. Dvareckas pradės dirbti vidaus reikalų ministro M. Katelyno atstovu spaudai

Tai Eltai patvirtino pats Š. Dvareckas.
„Nuo rugpjūčio 3 dienos pradedu dirbti kaip vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno atstovas spaudai“, – Eltai teigė Š. Dvareckas.
Iki šiol žurnalistas dirbo TV3 televizijoje, anksčiau jis dirbo LNK žinių tarnyboje bei „Lietuvos ryto“ televizijoje.
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Š. Dvareckas taip pat yra dirbęs LRT radijuje, radijo stotyje „FM99“.
Jis baigęs Žurnalistikos bakalauro studijas Vilniaus universitete.
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ELTA primena, kad performavus Vyriausybę, vidaus reikalų ministru paskirtas socialdemokratas M. Katelynas.