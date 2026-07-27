Lietuvos dienaAktualijos

Žurnalistas Š. Dvareckas pradės dirbti vidaus reikalų ministro M. Katelyno atstovu spaudai

2026 m. liepos 27 d. 17:08
Žurnalistas Šarūnas Dvareckas pradės dirbti vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno atstovu spaudai.
Daugiau nuotraukų (9)
Tai Eltai patvirtino pats Š. Dvareckas.
„Nuo rugpjūčio 3 dienos pradedu dirbti kaip vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno atstovas spaudai“, – Eltai teigė Š. Dvareckas.
Iki šiol žurnalistas dirbo TV3 televizijoje, anksčiau jis dirbo LNK žinių tarnyboje bei „Lietuvos ryto“ televizijoje.

Prie Prezidentūros – „laisviečių“ nepasitenkinimas M. Katelyno kandidatūrą į VRM postą

Š. Dvareckas taip pat yra dirbęs LRT radijuje, radijo stotyje „FM99“.
Jis baigęs Žurnalistikos bakalauro studijas Vilniaus universitete.
Susiję straipsniai
M. Katelynas sako, kad Lietuva tvirtai palaikytų turistinių ES vizų ribojimą kariaujantiems rusams

M. Katelynas sako, kad Lietuva tvirtai palaikytų turistinių ES vizų ribojimą kariaujantiems rusams

M. Katelynas: turiu kelis variantus, kaip didinti finansavimą viešajam saugumui

M. Katelynas: turiu kelis variantus, kaip didinti finansavimą viešajam saugumui

M. Katelynas sureagavo į kritiką su migrantais nusifotografavusiam pasieniečiui: pareigūnai neturėtų būti žeminami

M. Katelynas sureagavo į kritiką su migrantais nusifotografavusiam pasieniečiui: pareigūnai neturėtų būti žeminami

ELTA primena, kad performavus Vyriausybę, vidaus reikalų ministru paskirtas socialdemokratas M. Katelynas.
Vidaus reikalų ministerija (VRM)Martynas Katelynas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.