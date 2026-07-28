Kaip skelbta, vasarį pranešta, kad tuometis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas atleido ministerijos kanclerį M. Šimą. Pastarasis portalui Lrytas buvo nurodęs, kad pats parašė prašymą išeiti iš darbo, tačiau, šaltinių teigimu, tą padaryti jį paragino pats K. Vaitiekūnas.
Netrukus paaiškėjo, kad už šio atleidimo slypi didesnė ir gerokai keblesnė istorija – Lrytas šaltiniai tvirtino, kad ministro ir kanclerio konfliktas kilo dėl Muitinės departamento vadovo konkurso. Esą K. Vaitiekūnui išvykus į komandiruotę, M. Šima be ministro žinios atrinko konkurso nugalėtoją – Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoją Žanetą Rudaitienę.
Toks kanclerio žingsnis, kaip teigta, K. Vaitiekūną gerokai nustebino – dėl to ir nuspręsta su M. Šima atsisveikinti. Šaltinių teigimu, imtis tokių griežtų sprendimų ministrą paragino ir I. Ruginienės aplinka.
Inga Ruginienė: svarstant valstybės biudžetą, bus atsižvelgta į poreikį didinti paramą šeimoms
Būtent apie šią rezonansą sukėlusią istoriją I. Ruginienės teiravosi liberalas Vitalijus Gailius. Seimo narys klausė ekspremjerės, kam ši skambino ir kokią įtaką darė Finansų ministerijai, kad būtų atleistas ne tik kancleris, bet ir surengtas naujas Muitinės departamento vadovo konkursas.
„Mano klausimas siejamas su viešai skelbta informacija apie Muitinės departamento konkursą. Labai nesinorėtų, kad tokios patirtys būtų perkeltos į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkursus. Viešai skelbta, kad po pirmojo Muitinės departamento konkurso, kurio nelaimėjo antrąjį konkursą laimėjęs žmogus, buvo atleistas Finansų ministerijos kancleris Šima. Ir tai buvo padaryta ministrės pirmininkės nurodymu“, – Liberalų sąjūdžio frakcijos posėdyje kalbėjo V. Gailius.
Susiję straipsniai
Lrytas šaltiniai: Finansų ministeriją purto pokyčiai, atleidžiamas kancleris, darbą pati palieka patarėja (7)
„Antras konkursas taip pat skubos tvarka organizuotas ministrės pirmininkės telefoninių skambučių pagalba. Tai ar skambinote, nurodinėjote Finansų ministerijos pareigūnams dėl asmens, kuris turėtų laimėti (o antras konkursas jau, turbūt tenkino jus) Muitinės departamento vadovo konkursą? Ir kokie pagrindai skatina jus atlikti šituos veiksmus?“ – klausė jis.
I. Ruginienė neigė kam nors nurodinėjusi, kaip reikėtų spręsti susiklosčiusią situaciją dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus konkurso. Politikė tikino niekam iš ministerijos pareigūnų šiuo klausimu tikrai neskambinusi.
„Neskambinau, niekada niekam nenurodinėjau ir labai norėčiau, kad į sistemą kuo daugiau ateitų žmonių, galbūt net ne iš pačios sistemos, galbūt iš išorės“, – opozicijos atstovui atsakinėjo ekspremjerė.
„Mes visi žinome – ir jūs puikiai žinote, jūs esate aukščiausios klasės specialistas, kalbant apie korupciją ir kitus dalykus – tai Muitinė tikrai turi tam tikrų problemų ir aš, pavyzdžiui, labai norėčiau, kad ten būtų skaidrus darbas, aš labai norėčiau, kad būtų pagaunamos fūros su nelegaliomis cigaretėmis, (...) aš labai norėčiau, kad daug dalykų keistųsi. Ir tie pokyčiai yra būtini.
Bet tai jau dabar ne mano sritis ir tikiuosi, kad dabartinis premjeras – ir aš tikrai žinau, kad jam labai rūpi skaidrumo ir korupcijos klausimai – labai tikiuosi, kad tą darbą pratęs, skaidrinant ir efektyvinant veiklą valstybinėse įstaigose“, – dėstė socialinės apsaugos ir darbo ministrė.
Vis tik, V. Gailius neatlyžo – dar kartą klausė I. Ruginienės, ar ši kam nors nurodė iš naujo organizuoti Muitinės departamento vadovo konkursą.
„Aš neišgirdau atsakymo į klausimą. Mano klausimas buvo labai aiškus – kam skambinote, kad būtų nutrauktas konkursas, ir ką raginote greičiau organizuoti naują konkursą? Kam konkrečiai skambinote?“ – klausimus kartojo parlamentaras.
„Niekam aš neskambinau. Ir konkursas, kiek aš žinau, buvo nutrauktas dėl skundų. Tai skundas buvo nagrinėtas“, – atkirto I. Ruginienė.
Nors pirmojo Muitinės departamento konkurso nugalėtoja buvo išrinkta Ž. Rudaitienė, atranka buvo atšaukta – Finansų ministerija nurodė, kad gavo argumentuotą skundą dėl galimai pažeistų procedūrų.
Netrukus paskelbtas naujas konkursas – prieš porą savaičių LRT radijas pranešė, kad jį laimėjo buvęs Aplinkos apsaugos departamento direktorės pavaduotojas Mantas Matulionis.
Inga RuginienėKristupas VaitiekūnasVitalijus Gailius
Rodyti daugiau žymių