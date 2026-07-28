Į laisvę paleidus serijinį pedofilą R. Jakštį – atviri tvirkinto vaikino mamos žodžiai: „Aukos nuomonė nesvarbi“

Ekspertai įspėjo, kad susidariusi situacija gali duris atverti ir daugiau už seksualinius nusikaltimus teistų asmenų.
Dabar prabilo ir vieno iš nukentėjusiųjų vaikinų mama.
„Labai skaudu. Mūsų net neinformavo, kad jį paleido, – tokius žodžius ji tarė portalui 15min.lt. – Kad Jakštį paleido, sužinojome atsitiktinai – aukos nuomonė nesvarbi.“
Pedofilija įtariamo R. Jakščio namuose rastas vaikas: pastarasis buvo slėptuvėje po laiptais
Dar liepos 13 dieną R. Jakščio advokatas Olegas Šibkovas teigė, kad po KT sprendimo į lygtinį paleidimą galės pretenduoti visi asmenys, nuteisti už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus.
„R. Jakštys buvo paleistas iš karto, kadangi buvo pripažinta, kad ta norma, kuri riboja tokių žmonių paleidimą, nebegalioja, vadinasi, galioja bendra norma. O bendra norma tokia, kad žmogus, norintis, kad būtų paleistas lygtinai, turi būti atlikęs tris ketvirtadalius bausmės. Seimo įsikišimo, įstatymų pakeitimo čia nereikėjo. Mes parašėme prašymą kalėjimo administracijai ir paleido“, – Eltai tada sakė R. Jakščio advokatas O. Šibkovas, kuris teismuose yra gynęs ir daugiau už panašius nusikaltimus teistų asmenų, o tarp jų – ir buvusį Seimo narį Kristijoną Bartoševičių.
Susiję straipsniai
Serijinis Kauno pedofilas R. Jakštys siekia ištrūkti į laisvę, prokuratūra prašo jį palikti už grotų iki 2031 metų (1)
Už paauglių seksualinį išnaudojimą kalintis R. Jakštys veržiasi į laisvę – Konstitucinis Teismas nagrinėjo jo skundą
Serijinis pedofilas
Kaip 2026 metų kovo 17 dieną rašė portalo Lrytas žurnalistas Vygandas Trainys, R. Jakštys tuo metu buvo kaltinamas nusikaltimais, įvykdytais nuo 2018 metų lapkričio iki 2020 metų vasario.
Dalis nusikaltimų buvo padaryti užsienyje.
Teisme parodymus davė su R. Jakščiui bendradarbiavusi keliones organizuojančios firmos atstovė, padėjusi vežti mokinius į ekskursijas.
Taip pat buvo apklaustas mentoriaus pažįstamas, susipažinęs su juo savanorystės metu.
Dar vienas liudytojas, dabar jau buvęs moksleivis papasakojo apie išvyką į Berlyną, surengtą pagal viešai paskelbtą programą. Pirmoje byloje 2021 metų gruodį Kauno apylinkės teismas už 4 nepilnamečių tvirkinimą R. Jakščiui skyrė laisvės apribojimo bausmę, kuri, nesilaikant įpareigojimų nebendrauti su nepilnamečiais, buvo pakeista į 90 parų areštą. Antroje byloje 2024 metų balandį Kauno apygardos teismas R. Jakščiui už trijų jaunesnių nei 16 metų paauglių tvirkinimą ir lytinės aistros tenkinimą, pažeidžiant nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, skyrė realią pustrečių metų kalėjimo bausmę. Pagal šią bylą į laisvę jis turėtų išeiti 2026 metų spalį.
Liūdnai pagarsėjusio mentoriaus bylos atskleidė institucijų nesugebėjimą užkirsti kelio naujiems nusikaltimams – dar nespėjus teismuose išnagrinėti pirmos bylos, jis susirasdavo naujas aukas, ir tam nesutrukdė nei teismai, nei teisėsauga, nei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.
Piktybiškai pažeisdamas draudimus bendrauti su nepilnamečiais, jis ilgą laiką ir būdavo paliekamas laisvėje, bet vėliau visgi atsidūrė už grotų. Mentorystė tapo priedanga R. Jakštys tapo žinomas, dar būdamas moksleivis – apie jį imta plačiai rašyti, jam tapus bendrovės „Solid Education“ akcininku ir vykdančiuoju direktoriumi.
Bendrovė kūrė platformą, kurios dėka moksleiviai galėjo mokytis programavimo savarankiškai arba su dėstytojais visoje Lietuvoje.
Vėliau R. Jakštys įkūrė viešąją įstaigą „Mokinio karjera“, tapo jos generaliniu direktoriumi. Internete buvo pristatoma, jog tai – moksleiviams skirta karjeros ugdymo agentūra, kuri paprastais būdais sukuria „nuostabią bendruomenę“, organizuoja edukacines ekskursijas. Užmegzdavęs ryšius su švietimo įstaigomis, jau būdamas pilnametis mentorius sukdavosi prie mokinių įvairiuose renginiuose, stovyklose – manoma, jog ši širma jam padėdavo susirasti aukų.
KT sprendimas
2026 metų birželio 11 d. KT pripažino, kad Bausmių vykdymo kodekso nuostata, kuria draudžiama nuteistiesiems už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui taikyti lygtinį paleidimą, prieštarauja konstituciniam valstybės principui.
Tokį sprendimą KT priėmė, išnagrinėjusi už paauglių seksualinį išnaudojimą kalėjusio buvusio jaunimo mentoriaus R. Jakščio individualųjį skundą, kuriuo nuteistasis siekė, kad jam ir kitiems už panašaus pobūdžio nusikaltimus asmenims būtų taikomas lygtinis paleidimas.
KT atkreipė dėmesį į tai, kad už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui kalintiems asmenims netaikant lygtinio paleidimo, šie nuteistieji taip pat praranda galimybę būti individualiai įvertinti, jiems nėra taikoma probacija, jie neturi galimybės laikytis lygtinio paleidimo draudimų, kuriais siekiama mažinti nuteistųjų pakartotinį nusikalstamumą.
seksualinis išnaudojimasseksualinis smurtasseksualiniai nusikaltimai
Rodyti daugiau žymių