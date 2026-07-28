LRT Vidaus audito tarnybai vadovaus I. Čibiraitė

Naujoji tarnybos vadovė teigė sieksianti prisidėti įgyvendinant organizacijos strateginius tikslus bei stiprinti tarnybos veiklos kokybę, skaidrumą ir atitiktį Tarptautiniams vidaus audito standartams bei teisės aktų reikalavimams.
I. Čibiraitė yra sertifikuota vidaus auditorė, sertifikuota rizikos valdymo užtikrinimo specialistė bei sertifikuota ISO 22301 ir ISO/IEC 27001 vyriausioji auditorė.
Iki šiol ji dirbo finansų sektoriaus vidaus audito srityje – bendrovėse „Lietuvos draudimas, „Alter Domus Lithuania“ ir „Grant Thornton Baltic“.
Konkursą eiti Vidaus audito tarnybos vadovo pareigas LRT taryba vykdė balandžio–gegužės mėnesiais. Vykdant atranką buvo vertinama kandidatų darbo patirtis, asmeninės savybės, organizaciniai gebėjimai, žinios, svarbios Vidaus audito tarnybos vadovo funkcijoms vykdyti, bei motyvacija.