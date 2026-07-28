M. Sinkevičius teigia, kad rimtai svarstoma galimybė atsisakyti migrantų perkėlimo ir sumokėti solidarumo įnašą

„Kol kas Vyriausybė neišsakė pozicijos aiškios, tarsimės su vidaus reikalų ministru. Girdžiu jo poziciją, panašią poziciją yra išsakęs ekscelencija prezidentas ir aš manau, kad ta pozicija yra labai, labai rimtai svarstytina – susimokėti“, – antradienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas praėjusią savaitę sakė, kad Lietuva vietoje prieglobsčio prašytojų perkėlimo iš kitų ES valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą.
„Aš siūlysiu mokėti už visus. Tokia yra mano nuomonė. Ji pagrįsta tuo, kad tai nėra dideli pinigai. Šiame geopolitiniame laikotarpyje visuomenė ir taip yra suirzusi, vyksta tam tikri dalykai, kurie kelia susirūpinimą. Suprantame, kad migracija irgi yra tema, kuri kelia daug prieštarų. Jeigu galime susimokėti 2 ar 2,5 milijono eurų ir tą visuomenę šiek tiek nuraminti, manau, tokių priemonių ir turėtume imtis“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė M. Katelynas.
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Vidaus reikalų ministerija anksčiau yra patvirtinusi, kad Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1,14 mln. eurų finansinį įnašą.
Atsakyme Eltai ministerija nurodė, kad Lietuva pasirinko mišrią solidarumo įnašo formą – pusę įsipareigojimų vykdys perkeldama prieglobsčio prašytojus, o likusią dalį – sumokėdama finansinį įnašą.
ELTA primena, kad pernai gegužę buvo priimtas naujasis ES migracijos ir prieglobsčio paktas, kuriuo siekiama suvienodinti prieglobsčio prašytojų procedūras, migracijos ir grąžinimo taisykles bei sienų kontrolę.
Viena svarbiausių pakto nuostatų numato, kad ES valstybės narės privalės arba priimti joms nustatytą prieglobsčio prašytojų skaičių, arba vietoje to mokėti finansinį įnašą į solidarumo mechanizmą.
Mindaugas SinkevičiusMartynas Katelynasmigrantai
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