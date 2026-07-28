Ruošiantis rotacijos pasikeitimui, priimtas sprendimas karinės technikos judėjimą iš Vokietijos per Lenkiją į Lietuvą vykdyti kaip iš anksto suplanuotus mokymus, kartu demonstruojant glaudų NATO sąjungininkų bendradarbiavimą Europoje, karinį mobilumą ir Aljanso pasirengimą užtikrinti kolektyvinę gynybą.
NATO Daugianacionalinės kovinės grupės 20-osios rotacijos metu į Ruklą perdislokuotas Vokietijos 93-iasis tankų batalionas (vok. Panzerlehrbataillon 93) iš Miunsterio.
Į Lietuvą atvykusios NATO Daugianacionalinės kovinei grupei priskirtos karinės technikos kolonos buvo sudarytos iš maždaug 80 vienetų sunkiosios ratinės ir vikšrinės karinės technikos, tokios kaip tankai, šarvuočiai, krovininės transporto priemonės, ir iki Kazlų Rūdos judėjo sava eiga.
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Tokie mokymai leidžia įvertinti sąjungininkų pajėgumą greitai ir lanksčiai perdislokuoti pajėgas įvairiomis sąlygomis. Tai įprasta NATO sąjungininkų veiklos dalis, stiprinanti Lietuvos ir viso Aljanso gynybinį pasirengimą.
Lietuvoje dislokuota Vokietijos 45-oji šarvuotoji brigada „Lietuva“ vadovavimą NATO Daugianacionalinė kovinei grupei perėmė šių metų vasario 4 d. iš Lietuvos kariuomenės pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“, po devynerių metų tarnybos lietuviško karinio vieneto sudėtyje.
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Kovinei grupei vadovauja Vokietija, joje rotuodamiesi tarnauja kariai iš Vokietijos, Norvegijos, Nyderlandų, Belgijos, Čekijos, Liuksemburgo, Kroatijos. Vokietija yra viena svarbiausių Lietuvos sąjungininkių, reikšmingai prisidedanti prie NATO rytinio flango saugumo.
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