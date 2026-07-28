Po išpuolio Marijampolėje prezidentūra grįš prie klausimo dėl mobiliųjų reguliavimo mokyklose

„Šio incidento iš to, kiek yra informacijos, panašu, kad ištakos buvo socialinėje erdvėje, o pasekmės – be abejo, fizinės pasekmės, psichologinės pasekmės, kita žala. Prezidento nuomone palikti šį klausimą savireguliacijai tikrai jau nebepakanka ir prezidentas grįš jau šį rudenį prie klausimo, kaip mes reguliuojame išmaniuosius telefonus mokyklose“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė V. Augustinavičius.
„Daug kalbėta yra ir su vidaus reikalų ministru, kuris yra subūręs grupę šiam klausimui, kaip sustiprinti vaikų apsaugą virtualioje erdvėje, kur ir prasideda, įvyksta patyčių ištakos ir paskui persikelia į realią erdvę. Vienas iš būdų yra sureguliuoti mobiliuosius telefonus mokyklose. Tai negali būti savireguliacija, tai turi būti labai aiškios taisyklės visai Lietuvai (…). Apibendrinant akivaizdu, kad labai artėja tas terminas, kai tie sprendimai bus neišvengiami, ypač reguliacinėje pusėje, nes tiktai minkštosiomis priemonėmis jau rezultatų mes nepasieksime“, – pridūrė jis.
Balandį Seimas priėmė priėmė Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis sutarta patikslinti mokinių mobiliųjų telefonų naudojimą mokyklose reguliavimą.
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Anot V. Augustinavičiaus, prezidento nuomone vaikai neturėtų naudotis mobiliaisiais telefonais mokyklose.
„Mobiliuosius telefonus reikia sureguliuoti taip, kad jie būtų saugomi ir vaikai jais nesinaudotų mokykloje. Galima diskutuoti, iki kokios klasės arba amžiaus grupės. Čia mes tikimės ekspertinio indėlio“, – tvirtino jis.
Kaip skelbė ELTA, policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės Poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenimis, nukentėjusiai merginai buvo suduota keliolika smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose.
Po įvykio nukentėjusiajai pasijutus blogai ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji.
Anot Marijampolės apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojos Vilmos Sakalauskienės, konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle.
Šią savaitę Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila teigė, kad asmenys, dalyvavę nepilnamečių konflikte Marijampolėje, yra nustatyti ir apklausiami.
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